الروابدة تطلع على واقع مؤسسة التدريب المهني وخططها المستقبلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا) - اطلعت وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني ناديا الروابدة، خلال زيارتها اليوم الأحد، لمؤسسة التدريب المهني على واقع عملها ودورها الوطني وخططها المستقبلية.

وقالت الروابدة، خلال اللقاء بحضور مدير المؤسسة المهندس احمد الغرايبة، أن المؤسسة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات، من خلال دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث تعد المؤسسة من أبرز الكيانات التي تسهم في تزويد سوق العمل الأردني بالكوادر المهنية والتقنية المؤهلة، وتلعب دورًا أساسيًا في تقليل معدلات البطالة بين الشباب الأردني، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لدخول سوق العمل بثقة.

وأشادت بجهد المؤسسة في توجيه الاهتمام نحو تعزيز التعليم المهني والتقني في البلاد، من خلال إدخال برامج المسار المهني والتقني في مدارس التربية والتعليم، هذا الإجراء الذي يأتي كجزء من جهودها لحل أزمة البطالة وتجهيز شباب الأردن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

وأضافت الروابدة، أن مؤسسة التدريب المهني تعكس دورًا حيويًا في نشر ثقافة العمل التقني والمهني بين الشباب والشابات، وتقديم الدعم اللازم لهم للمساهمة في تقليل نسبة البطالة، كما تحث على ضرورة تحسين وتطوير التعليم المهني والتقني في مدارس وزارة التربية والتعليم، وتوفير البنية التحتية والأجهزة الضرورية لتعزيز جودته، مؤكدة

أهمية التوسع في برامج التدريب المهني لجميع الأعمار.

من جانبه، قال الغرايبة، إن مؤسسة التدريب المهني وضعت خطة استراتيجية للأعوام 2022- 2025، وفقا للتوجيهات الملكية في "ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة، لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي".

وتسعى المؤسسة إلى رفع نسب التشغيل لتصل إلى 90 بالمئة مع نهاية عام 2025 من المتدربين في الأعمال المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات.

-- (بترا)

ع ف/أ م/ب ط

22/10/2023 12:30:30