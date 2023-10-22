مشاركة أردنية في معرض الأسر المنتجة العربية بالدوحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 22 تشرين الأول (بترا)- يشارك الأردن في معرض الأسر المنتجة العربية الثاني الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.
وتنظم المعرض، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، وذلك على هامش معرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة"، ويستمر سبعة أيام بمشاركة عدد كبير من الدول العربية.
ويشتمل المعرض على مساحات مخصصة لكل دولة، تعرض من خلالها منتجات وسلع من إنتاج الأسر.
ويصاحب المعرض تنظيم العديد من الندوات والورشات بهدف مناقشة التحديات التي تواجه الأسر المنتجة في الدول العربية، والاطلاع على تجارب المنتجين والعارضين المشاركين من مختلف الدول العربية، إلى جانب الاحتفال بتكريم الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة.
وسيجري تخصيص مساحة لكل دولة لعرض مشاريع أسرها المنتجة لزوار إكسبو وبيعها، مثل الملابس، والهدايا، والتحف، والمشغولات اليدوية، وغيرها، وكذلك ستخصص مساحة لعرض المنتجات الابتكارية الخاصة بمشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتكمن أهمية المعرض في التبادل الثقافي والتجاري وتوثيق العلاقات بين الأسر العربية المنتجة، وصولا إلى تعزيز التراث العربي والتمكين الاقتصادي للأسر، حيث يعد المعرض داعما للأسر المنتجة ذات المشروعات الصديقة للبيئة.
كما يهدف إلى تعزيز إنتاجية الأسر العربية، والمساهمة في تقديم خدماتها للمجتمعات المحلية، والمساعدة في تسويق منتجاتها.
ويشكل المعرض فرصة سانحة للاطلاع على منتجات الأسر العربية، والتعرف على ثراء وخصوصية ثقافات الدول العربية في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وحماية كثير من الصناعات من الاندثار.
--(بترا)
م ف/أ م/ ف ج
22/10/2023 12:29:16
MENAFN22102023000117011021ID1107283619
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.