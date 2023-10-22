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مشاركة أردنية في معرض الأسر المنتجة العربية بالدوحة

10/22/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 22 تشرين الأول (بترا)- يشارك الأردن في معرض الأسر المنتجة العربية الثاني الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.
وتنظم المعرض، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، وذلك على هامش معرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة"، ويستمر سبعة أيام بمشاركة عدد كبير من الدول العربية.
ويشتمل المعرض على مساحات مخصصة لكل دولة، تعرض من خلالها منتجات وسلع من إنتاج الأسر.
ويصاحب المعرض تنظيم العديد من الندوات والورشات بهدف مناقشة التحديات التي تواجه الأسر المنتجة في الدول العربية، والاطلاع على تجارب المنتجين والعارضين المشاركين من مختلف الدول العربية، إلى جانب الاحتفال بتكريم الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة.
وسيجري تخصيص مساحة لكل دولة لعرض مشاريع أسرها المنتجة لزوار إكسبو وبيعها، مثل الملابس، والهدايا، والتحف، والمشغولات اليدوية، وغيرها، وكذلك ستخصص مساحة لعرض المنتجات الابتكارية الخاصة بمشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتكمن أهمية المعرض في التبادل الثقافي والتجاري وتوثيق العلاقات بين الأسر العربية المنتجة، وصولا إلى تعزيز التراث العربي والتمكين الاقتصادي للأسر، حيث يعد المعرض داعما للأسر المنتجة ذات المشروعات الصديقة للبيئة.
كما يهدف إلى تعزيز إنتاجية الأسر العربية، والمساهمة في تقديم خدماتها للمجتمعات المحلية، والمساعدة في تسويق منتجاتها.
ويشكل المعرض فرصة سانحة للاطلاع على منتجات الأسر العربية، والتعرف على ثراء وخصوصية ثقافات الدول العربية في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وحماية كثير من الصناعات من الاندثار.
--(بترا)
م ف/أ م/ ف ج
22/10/2023 12:29:16

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