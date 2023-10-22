الخرابشة يتابع أولويات قطاعي الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا) - ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 لقطاعي الطاقة والتعدين، بحضور ضباط ارتباط مؤسسات القطاع المعنية.
وتناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه على مراحل وأنشطة الأولويات المطلوبة خلال شهر تشرين الأول لعام 2023 والاطلاع على الأنشطة والأولويات المنجزة خلال الربع الثالث لقطاعي الطاقة والتعدين.
ووجه الخرابشة ضباط ارتباط المؤسسات الى المتابعة المستمرة لنظام متابعة الأداء الحكومي، ضمن المواقيت الزمنية المحددة لكل خطوة متعلقة بالأولويات، والسرعة في تنفيذ الخطوات المحددة مسبقا في الأولويات المطلوب إنجازها من قبل مؤسساتهم وبالشراكة مع الوزارة خلال شهر تشرين الأول الحالي، وبما يضمن تقدم سير عمل الأولويات كما هو على أرض الواقع.
-- (بترا)
م ف/ب ط
22/10/2023 11:59:18
MENAFN22102023000117011021ID1107283617
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