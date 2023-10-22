المركز الكاثوليكي ينظم وقفة صلاة من أجل السلام في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول(بترا)- نظم المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، بالتعاون مع كنيسة قلب يسوع للاتين في تلاع العلي، مساء أمس السبت، وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل أرواح الشهداء والسلام في غزة وسائر فلسطين.

وقال مدير عام المركز، الأب الدكتور رفعت بدر، إن الوقفة تأتي كواجب إنساني وأخلاقي في التضامن مع الإنسان المتألم، والتعبير عن التأثر الكبير جراء سقوط آلاف الأرواح البريئة من إخوتنا وأخواتنا في فلسطين، وفي غزة المنكوبة والجريحة في هذه الأيام.

وأشار إلى أن الوقفة تأتي بعد جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى تابعا لكنيسة القديس بيرفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، وكان ملجأ للمئات من النازحين والهاربين من بطش آلة الحرب.

وقال "أتينا لنقول بصوت وقلب واحد، لا للعنف والظلم والترهيب، ولا للترحيل والتجويع، ولا لسياسة العقاب الجماعي، ولا لضرب المستشفيات وبيوت الآمنين".

وأكد أننا جميعا نقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدعوات الإنسانية وجهوده العالمية منذ هذا العدوان الغاشم، مشيرا إلى إن جلالته خلال مشاركته في مؤتمر القاهرة للسلام، حدد ثلاث أولويات واضحة وعاجلة، وهي الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم.

وأوضح أن الحراكات الشعبية، سواء في الأردن أو البلدان العربية والأجنبية، هي تأكيد بأن الضمير الإنساني ما زال بخير، وهي تعمل لتشكل قوة كبيرة في التنديد بالعدوان والمناداة للسلام، وتدعو جميع قادة العالم وكل إنسان ذي إرادة صالحة، أن يعملوا مخلصين وصادقين لإنهاء هذه الحرب، والتأكيد على قيم السلام والعدالة والمساواة والكرامة الأساسية للإنسان دون تمييز أو محاباة لشعب على حساب شعب آخر.

ووقف الحضور حاملين الشموع، وأدوا الترانيم أمام كنيسة قلب يسوع، متضرعين إلى العلي القدير أن يحفظ الأردن بقيادته وشعبه؛ بلدا آمنا مستقرا، مقدرين جهود رجال الأمن الذين يرافقون الجماهير يوميا في تنديدهم بالعدوان.

--(بترا)





ف ج





22/10/2023 11:50:39