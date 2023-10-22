المعشر: خطاب الملك بقمة القاهرة واضح وصريح في إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- قال نائب رئيس الوزراء الأسبق رجائي المعشر أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى بالنسبة للأردن، انطلاقا من وحدة الدم والمصير والثوابت القومية والدينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأضاف خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية

للتنمية والتطوير ، بحضور عدد من السياسيين الأردنيين، أن موقف الأردن واضح في رفض الوطن البديل،

ويعتبر القدس خطا أحمر لا مجال للمساومة عليها.

وأشاد بخطاب الملك في قمة القاهرة، وما فيه من الوضوح والصراحة في إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، ولا سيما الأطفال.

وقال إن بعض وسائل الإعلام الغربية تمارس التضليل وخداع الرأي العام العالمي، وتختلق المشاهدات القاسية، داعيا الإعلام العربي إلى وقفة مضادة لتوضيح الحقائق وكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية التي تضلل بها الشعوب والعالم.

وأوضح أن إسرائيل لا تدرك كلفة فاتورة الحرب عليها، كما ان الحرب أسهمت في إضعاف العقيدة الإسرائيلية وكسرها أمام العالم باعتبار أن جيشها لا يقهر.

من جهتهم، أشار الحضور إلى التضحيات الأردنية التي قدمها دفاعا عن القضية الفلسطينية منذ معارك باب الواد واللطرون والكرامة، مشيدين بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين في السعي لحل لازمة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن الخروج إلى الشارع والتعبير ضروري لدعم القضية، ولا سيما أن العالم الغربي خرج أيضا من أجل القضية الفلسطينية في عدة عواصم ودول أجنبية.

--(بترا)





ع س/ ف ج

22/10/2023 11:41:46