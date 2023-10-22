كتلة البرنامج النيابية: داعمون لمساعي الملك لحماية الأهل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول -(بترا)- قال رئيس كتلة البرنامج النيابية الدكتور فريد حداد إننا نتابع باهتمام كل التوترات والمستجدات على الساحة السياسية، سيما العدوان الإسرائيلي الآثم على قطاع غزة.

وأكد أن الكتلة تدعم وتؤيد المساعي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الأهل في قطاع غزة وحمايتهم من البطش والعدوان الغاشم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الأحد لبحث مجموعة من الأمور التي تهم كتلة البرنامج النيابية وخطة عملها للفترة المقبلة.

بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب سليمان ابو يحيى، عيد النعيمات، عمر النبر، زيد العتوم، دينا البشير، صفاء المومني،أن الكتلة ستواصل عملها ضمن إلاطار التشريعي والرقابي، وستتابع بحث العديد من القضايا التي تتعلق بصحة المواطن وغذائه وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الأعضاء على إرجاء موعد انتخاب رئيس الكتلة، ونائب الرئيس، والمقرر، كما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي، إلى ما بعد انتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة للمجلس.

--(بترا)

م خ / س س

22/10/2023 11:36:47