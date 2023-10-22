كتلة البرنامج النيابية: داعمون لمساعي الملك لحماية الأهل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول -(بترا)- قال رئيس كتلة البرنامج النيابية الدكتور فريد حداد إننا نتابع باهتمام كل التوترات والمستجدات على الساحة السياسية، سيما العدوان الإسرائيلي الآثم على قطاع غزة.
وأكد أن الكتلة تدعم وتؤيد المساعي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الأهل في قطاع غزة وحمايتهم من البطش والعدوان الغاشم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الأحد لبحث مجموعة من الأمور التي تهم كتلة البرنامج النيابية وخطة عملها للفترة المقبلة.
بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب سليمان ابو يحيى، عيد النعيمات، عمر النبر، زيد العتوم، دينا البشير، صفاء المومني،أن الكتلة ستواصل عملها ضمن إلاطار التشريعي والرقابي، وستتابع بحث العديد من القضايا التي تتعلق بصحة المواطن وغذائه وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الأعضاء على إرجاء موعد انتخاب رئيس الكتلة، ونائب الرئيس، والمقرر، كما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي، إلى ما بعد انتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة للمجلس.
--(بترا)
م خ / س س
22/10/2023 11:36:47
MENAFN22102023000117011021ID1107283614
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