الاحتلال الإسرائيلي يدمر 31 مسجدا في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يدمر 31 مسجدا في غزة
التاريخ
10/22/2023 2:30:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا) - قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمرت خمسة مساجد تدميراً كلياً.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، ان حصيلة المساجد المدمرة كليا منذ بدء العدوان على القطاع ارتفعت إلى 31 مسجدا.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
22/10/2023 11:30:52
MENAFN22102023000117011021ID1107283613
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