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الاحتلال الإسرائيلي يدمر 31 مسجدا في غزة

10/22/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 تشرين الأول (بترا) - قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمرت خمسة مساجد تدميراً كلياً.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، ان حصيلة المساجد المدمرة كليا منذ بدء العدوان على القطاع ارتفعت إلى 31 مسجدا.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
22/10/2023 11:30:52

MENAFN22102023000117011021ID1107283613

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