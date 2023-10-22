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مديرة الشارقة السينمائى تخصص أرباح المهرجان بالكامل لأطفال فلسطين

10/22/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مديرة مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب، خلال حفل الافتتاح: "من مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب نقف مع أبناء فلسطين الذى لم ترحم طفولتهم وضحكتهم البريئة ونطالب من العالم التكاتف معاهم لوقف الحرب ضدهم وسوف نتبرع بأرباح المهرجان بالكامل لأطفال الفلسطين لإغاثتهم مع مؤسسة القلب الكبير".



وتابعت: "الفن نتاج الإبداع ويعكس ثقافتنا وكذلك السينما تترجم إحساسنا وأفكارنا والسينما هى واحدة من ثلاث لغات عالمية ونتعرف فيها على وجهات نظر متنوعة والسينما وسيلة راقية لتنوير الإنسان، ونحتفى بسينما الصغار فى الدورة العاشرة".



وحضر حفل افتتاح المهرجان النجم حسين فهمى، والنجمة ليلى علوى والكاتب مدحت العدل، والناقد أحمد شوقى والفنان سامر المصرى والإعلامية بوسى شلبى والإعلامية ريا أبى راشد والطفل جان رامز والممثل الإماراتي طارق العلي، والنجم الإماراتى حبيب غلوم، والفنان الإماراتي أحمد الجاسمي، والفنانة الإماراتية أمل عبده.



وحضر كل من الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة المهرجان والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.



ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان
خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةمن دول تشارك لأول مرة في الحدث.



ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"



والدول
المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.


















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