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مخرج فيلم افتتاح الشارقة السينمائى: العمل يركز على حديقة حيوانات فى قطاع غزة

10/22/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Youm7) قال المخرج الأردني طارق ريماوى، مخرج الفيلم القصير Zoo، فيلم افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: "بتدور أحداث الفيلم بين علاقة صداقة بين طفل ونمر صغير، لكن الحرب تحمل في طياتها الكثير من المخاطر، حديقة الحيوان في قطاع غزة صنفت كأسوأ حديقة حيوان بسبب الحرب منذ عامين، واليوم نحن نقوم بعرض الفيلم في وقت القصف من جديد على غزة، ونأمل أن يلامس الفيلم مشاعر الحاضرين.
وحضر أيضًا على السجادة الخضراء كلاً من، النجم حسين فهمي، والنجمة ليلي علوي، والسيناريست مدحت العدل، والممثل سامر المصري، والمذيعة بوسي شلبي، والطفل جان رامز، والممثل الإماراتي طارق العلي، وطغى اللون الأسود على ملابس النجوم أثناء حضورهم الافتتاح.
كما حضر الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، والممثل الدكتور حبيب غلوم، الفنان الإماراتي أحمد الجاسمي، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والفنانو الاماراتية أمل عبده، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة المهرجان، والناقد المصري أحمد شوقي، والمذيعة ريا أبي راشد.
ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.
ويقدم المهرجان
خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةمن دول تشارك لأول مرة في الحدث.
ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".
والدول
المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.

مخرج فيلم افتتاح الشارقة السينمائي الدولي للاطفال والشباب العمل يركز علي حديقة حيوانات بـ قطاع غزة ونعرضه في وقت صعب


مخرج فيلم افتتاح الشارقة السينمائي الدولي للاطفال والشباب العمل يركز علي حديقة حيوانات بـ قطاع غزة ونعرضه في وقت صعب








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