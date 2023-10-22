هانى شنودة فى لقاء مفتوح مع الجمهور وحفل في Sold Out نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Youm7) أعلن برنامج "Sold Out " الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد عن استضافة الموسيقار هاني شنودة، في لقاء خاص يوم الإثنين 6 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.
وسيتضمن اللقاء مشاركة الجمهور فيه بالحوار والمناقشة وسيليه حفل موسيقي يعزف خلاله هاني شنودة أجمل ألحانه وأغانيه بمصاحبة المايسترو محمد عثمان ومجموعة من أفضل الأصوات الشابة
يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.
وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.
ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.
هانى شنودة في لقاء مفتوح مع الجمهور وحفل في sold out 6 نوفمبر
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