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هانى شنودة فى لقاء مفتوح مع الجمهور وحفل في Sold Out نوفمبر المقبل

10/22/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن برنامج "Sold Out " الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد عن استضافة الموسيقار هاني شنودة، في لقاء خاص يوم الإثنين 6 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.
وسيتضمن اللقاء مشاركة الجمهور فيه بالحوار والمناقشة وسيليه حفل موسيقي يعزف خلاله هاني شنودة أجمل ألحانه وأغانيه بمصاحبة المايسترو محمد عثمان ومجموعة من أفضل الأصوات الشابة
يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.
وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.
ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.

هانى شنودة في لقاء مفتوح مع الجمهور وحفل في sold out 6 نوفمبر








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