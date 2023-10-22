حسين فهمى وليلى علوى ومدحت العدل يشاركون فى تعبئة مساعدات لأهل غزة

(MENAFN
- Youm7) حرص كل من: النجم حسين فهمي والنجمة ليلى علوي والسيناريست مدحت العدل، في المشاركة في تعبئة السلع الغذائية لتقديمها ضمن المساعدات لأهل غزة، أثناء تواجدهم بدولة الإمارات على هامش فعاليات مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب في دورته العاشرة.
وحضر حفل افتتاح المهرجان النجم حسين فهمى والنجمة ليلى علوى والكاتب مدحت العدل والناقد أحمد شوقى والفنان سامر المصرى والإعلامية بوسى شلبى والإعلامية ريا أبى راشد والطفل جان رامز والممثل الإماراتي طارق العلي، والنجم الإماراتى حبيب غلوم، والفنان الإماراتي أحمد الجسمي، والفنانة الإماراتية أمل عبده
وحضر كل من: الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة المهرجان، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.
ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.
ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من 37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.
MENAFN22102023000132011024ID1107283606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.