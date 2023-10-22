حسين فهمى وليلى علوى ومدحت العدل يشاركون فى تعبئة مساعدات لأهل غزة

MENAFN - Youm7) حرص كل من: النجم حسين فهمي والنجمة ليلى علوي والسيناريست مدحت العدل، في المشاركة في تعبئة السلع الغذائية لتقديمها ضمن المساعدات لأهل غزة، أثناء تواجدهم بدولة الإمارات على هامش فعاليات مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب في دورته العاشرة.

وحضر حفل افتتاح المهرجان النجم حسين فهمى والنجمة ليلى علوى والكاتب مدحت العدل والناقد أحمد شوقى والفنان سامر المصرى والإعلامية بوسى شلبى والإعلامية ريا أبى راشد والطفل جان رامز والممثل الإماراتي طارق العلي، والنجم الإماراتى حبيب غلوم، والفنان الإماراتي أحمد الجسمي، والفنانة الإماراتية أمل عبده

وحضر كل من: الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة المهرجان، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من 37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.



