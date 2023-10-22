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الموضة كفعل مقاومة.. ياسمين تروي قصة الشعب الفلسطيني بالأزياء

10/22/2023 2:29:28 PM
(MENAFN- Youm7) "الموضة سياسية بطبيعتها سواء تم إنتاجها في فلسطين أم لا" هكذا عبرت مصممة الأزياء الفلسطينية ياسمين المجالي عن رؤيتها في استخدام تصميم الأزياء والموضة للتعبير عن واقع الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، وذلك خلال مقابلة سابقة لها مع صحيفة "جارديان" البريطانية، بمناسبة إطلاق مجموعة الأزياء الخاصة بها للربيع في يوليو الماضي.

قطعة من مجموعة أزياء الربيع
وأشارت في مقابلتها إلى فن التطريز الفلسطين ، الذي تطور من وسيلة للنساء للإشارة إلى أصولهن أو حالتهن الاجتماعية، ليصبح رمزًا سياسيًا للمقاومة بعد نكبة 1948، لافتة إلى أنه عندما تم حظ العلم الفلسطيني في 1980 بدأت النساء في تطريز ألوانه على فساتينهن في تحدٍ لهذا الحظر. ومن ثم توارثت النساء جيلاً بعد جيل هذه الحرفة النسائية.


نسج الملابس
وعلى خطى الجدات، استخدمت ياسمين الظلال المختلفة من الأخضر، مع بعض الظلال المحايدة في مجموعتها للربيع، وتعاونت مع الأمهات والفتيات في مدينة الخليل، والنساء في مخيمات اللاجئين على مشارف مدينة نابلس بالإضافة إلى النساجين في غزة من أجل إتمام مجموعتها.
وتستخدم ياسمين، ابنة رام الله، الملابس والمشغولات التقليدية ضمن مشروعها "نول" لتروي قصصاً تحاكي واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. وتحرص على أن تكون الأزياء التي تصنعها مستدامة وصديقة للبيئة حيث تستخدم أصباغ طبيعية أصلية وتنفذ مجموعاتها في ورشة تعمل بالطاقة الشمسية.




Photo: Greg C. Holland
ولصنع ملابسها، تتعاون مجالي مباشرة مع الجمعيات النسائية المحلية وورشة الخياطة التي تديرها عائلتها، مما يحافظ على إنتاجها محلياً ويسهل تتبعه. بذلك ترتبط عملية الإنتاج ارتباطًا وثيقًا بالحياة الحقيقية للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مجالي للجارديان إن زبائنها يأتون من جميع أنحاء العالم، وأغلبهم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

قطعـة من مجموعة أزياء الربيع
وأكدت أن هدفها لم يكن صناعة الملابس بل الاستمرار في رواية قصة التاريخ الفلسطيني، مشيرة إلى أن الملابس هي طريقتها في الحديث عن شعبها وأرضها.

إطلالة من المجموعة








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