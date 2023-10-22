كيف تحافظ على إنتاجيتك فى العمل إذا كنت متأثرًا بمتابعة العدوان على غزة؟

MENAFN - Youm7) من الصعب ألا ننشغل بأحوال أشقائنا فيفلسطينونشعر بالحزن لأجلهم والتوتر من المزيد من التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة، خاصة أن العالم الآن يتميز بالتواصل الفوري والمعلومات الوافرة، فلم يعد الأمر مقتصرًا على متابعة المنصات الإخبارية وحسب وإنما أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي.وقد تحدث الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنهم يشعرون أن حياتهم اليومية وحتى آدائهم في العمل متأثر بتأزمهم نفسيًا، لذا من المهم أن نتبع بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على إنتاجيتك رغم تأثرك بهذه الأحداث، وفقًا لموقع "talkspace": تحديد وقت لمتابعة الأخبار قد يكون من المفيد تحديد وقت محدد في اليوم لمتابعة الأخبار والأحداث الجارية. من خلال ذلك، تتجنب الانغماس الدائم في الأخبار وتسمح لنفسك بتركيزك على مهامك اليومية. العناية بالصحة النفسية يجب أن تكون العناية بصحتك النفسية أولوية. حاول تخصيص وقت لممارسة التمارين الرياضية ، والاسترخاء، والتأمل، والقراءة، والقيام بالأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء وتفريغ التوتر. البقاء متصلاً بالمجتمع يمكن أن يكون الحديث مع الأصدقاء والعائلة والمشاركة في المجتمع مساعدًا للتخفيف من الضغط النفسي. حاول البحث عن منصات دعم عبر الإنترنت أو مجموعات تحدث فيها الناس عن تجاربهم ومشاعرهم. تحديد الأولويات والتنظيم عندما تكون الأحداث العالمية مؤثرة على حالتك النفسية، قد يكون من الصعب التركيز على المهام المحددة. في هذه الحالة، قم بتحديد أولوياتك وتنظيم مهامك بشكل جيد. استخدم قوائم المهام والتقويمات للمساعدة في تنظيم وإدارة وقتك بشكل فعال. التواصل مع الزملاء

إذا كنت تشعر بأنك تحتاج إلى الدعم، حاول التواصل مع زملائك في العمل. قد يكونون في نفس الحالة وقد يقدمون لك الدعم والتشجيع.



موظفين

العمل على مشروعات ذات طابع إيجابي قد يكون من المفيد التفكير في مشروعات وأنشطة تطوعية سواء على أرض الواقع أو من خلال الإنترنت لتشعر بأنك مؤثر وداعم وتقوم بدورك، وهذا يجعلك تشعر بأنك تساهم في تغيير إيجابي وتحسين الوضع. طلب المساعدة إذا لزم الأمر إذا كنت تشعر بأن حالتك النفسية تؤثر بشكل كبير على إنتاجيتك وحياتك اليومية، فلا تتردد في طلب المساعدة المهنية. قد يكون الاستشاريون النفسيون أو المعالجون النفسيون قادرين على تقديم الدعم والإرشاد في التعامل مع التأثيرات النفسية السلبية.



