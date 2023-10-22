نساء فلسطينيات يتحدثن عن جرائم الاحتلال: هكذا تدفع المرأة الثمن

MENAFN - Youm7) ما زالت النساء في فلسطين تدفع تكلفة الأحداث السياسية والغزو الغاشم على البلاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإهدار حقوقهن السياسية والمدنية، والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك لغياب الحماية لهن التي يجب أن تتناسب مع ارتفاع حالة العنف الزائدة في فلسطين وخاصة غزة، في السطور التالية نرصد بعض من الانتهاكات التي أدت إلى إهدار حقوق المرأة الفلسطينية، على لسان أصحابها من نساء فلسطين.

وفاء أحمد محمود شواهنة فلسطينية تعيش في جنين، روت لـ"اليوم السابع" المأساة التي تعيشها المرأة والفتاة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي على البلاد فقال: تبدأ الانتهاكات على المرأة من سن الطفولة، تحرم البنات الصغار من الخروج من بيوتهن، تحرم من اللعب خارج البيت والمشاركة في أي نشاط خارج المدرسة بسبب تخوف الأهالى من الاحتلال الذى يشدد على الطرق والتأمين ولا يفرق بين كبير ولا صغير، كثيرًا جدًا كنا نذهب مع الأطفال بحكم عملى مدربة في احدى المراكز تعليم الأطفال وتستوقفنا قوات الاحتلال وتمارس أبشع طرق التأمين على الصغار، لذلك كانت تخاف الأهالى على أبناءها.

وفاء الشواهنة

وتضيف "وفاء" لا يمكن للأطفال أن يمارسوا حقهم في التعليم أو في اللعب أو في ممارسة الهوايات، حتى في المسرح لابد أن يكون في إطار معين، وأدوارهم تكون في إطار الشهيد والأسير والمصاب، وهكذا حتى التعبير عن طفولتهم وحياتهم وأمالهم كان محرم عليهم بحكم الحياة التي يعيشون فيها، كل قصصهم عن الحرب والقطاع والغزو والشهداء والأسرى، الطفل الفلسطيني يرى نفسه رجل كبير ومحتمل للمسؤولية، ففكرة الطفولة لدينا منسية.

وتابعت : بالنسبة للمرأة فالاعتداء عليها يمارس بشكل يومى في كل مناحى الحياة، وخاصة فكرة الخوف الذى تشعر به المرأة في كل ثانية من حياتها، مثلًا إذا مرت المرأة على حاجز تضع يدها على قلبها حتى تمر بسلام خوفًا من الاعتداءات وخاصة اللفظية، كذلك إذا مرت بجوار مستوطنة

ممكن أن تتعرض المرأة للضرب والإهانة والتنكيل بها وممكن الحجز لمجرد أنها فلسطينية محجبة أو غير محجبة.

الانتهاكات ضد المرأة الفلسطينية

وتابعت: الكارثة الكبرى التي نتعرض لها حين يكون هناك اجتياح من قبل الغزو، حيث يكون هناك عدد كبير من المصابين وتمتلئ المستشفيات، وفي هذا التوقيت يصعب جدًا على أي امرأة دخول المستشفى وخاصة لو كانت حامل وتدخل للولادة، فلا يوجد مكان لها ولا يوجد آسرة ولا أي إمكانيات علاجية داخل المستشفيات.

واستطردت المرأة الفلسطينية: يوجد كثيرًا من رجال فلسطين أسرى في المعتقلات يأخذون أحكام لمدد طويلة قد تصل للمؤبد، في هذه الحالة تتحمل الزوجة كافة شيء من تربية وتعليم ونواحي مادية وصحية تقع المسؤولية عليها كاملة. وخاصة إذا زوجت الأولاد أو البنات، حينها يكون هناك ضغط نفسي كبير على كافة أطراف الأسرة.

نساء فلسطينيات يواجهن تعنت من الاحتلال

والأصعب تلك الغربة التي تشعر بها المرأة حين تتزوج غير فلسطيني أو فلسطيني يعيش من حدود 48، وهى حدود التي وضعتها إسرائيل بعد نكبة 1948، في هذه الحالة يمنع المرأة من دخول هذه المنطقة إلا بتصريح، وفي الغالب ترفض إسرائيل منح هذا التصريح وإعطاء الإقامة، وكذلك لرجل يرفض

له السماح بالدخول والعيش في الضفة الغربية لأن معه الهاوية الإسرائيلية، وبالتالي كل منهم يعيش منفصلا عن الأخر، وكذلك إذا تزوجت المرأة الفلسطينية من رجل عربي من أي دولة أخرى ممنوع له السماح بالعيش والدخول للضفة بسبب تعثر التصريحات والإقامة من إسرائيل وتكون بفترة محددة.

ما قالته وفاء لا يختلف كثيرًا ما قالته سعاد أحمد الفلسطينية التي تعيش في جنين، حيث قال: هناك حالة من الغصب الشديد في جميع أنحاء البلاد بسبب ما يحدث في غزة من غزو ودمار، هناك خطورة شديدة يشعر بها الأهالى لذلك يمنع الطلاب من الذهاب إلى مدارسهم،

خاصة المدارس القريبة من المستوطنات الإسرائيلية بسبب الاقتحامات ليلًا في ساعات النهار الأولى، وممكن أن يحدث استشهاد واعتقالات.

سعاد





وأضافت سعاد: هناك انتهاكات كثير للخصوصية داخل المنازل، من اقتحام وتفتيش بهدف الاعتقال، خاصة خلال الليل وساعات الفجر الأولى، وعدم الأمان الذى تشعر به المرأة الفلسطينية في جميع أوقاتها، الأبواب تدق في أي وقت الاقتحام لا يفرق بين امرأة ورجل، فالإهانات والاعتداءات لا تفرق، حتى الفتيات التي يتم أسرهن في المعتقلات الإسرائيلية يتم تعليق الزيارة لديهن ولا يمكن بآي شكل من الأشكال الاطمئنان عليهن إلا بعد الخروج أو يوم المحاكمة.

وتابعت السيدة الفلسطينية: هناك صعوبة شديدة أثناء التنقل من مكان لأخر، حتى لو كان أثناء العمل اليومى، بسبب الحواجز والتفتيش الأمني لساعات طويلة والنقاط العسكرية في كل مكان، فالسيدات العاملات هناك حالة من الإعاقة في الوصول لعملهن، إلى جانب التهديد المستمر للهن.نحن في فلسطين نعيش مأساة كاملة ولا يعلم ما بنا سوى الله .

انتهاكات ضد المرأة الفلسطينية