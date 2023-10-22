على أنغام القدس هترجع لنا.. مدرسة توعي الأطفال بالقضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) "لم تكن معركة عابرة، هذه المرة ربحنا جيلاً كنا قد خفنا عليه أن ينسى" عبارة تداولها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بعدما لاحظوا اهتمامًا كبيرًا من أجيال من الأطفال والمراهقين بالقضية الفلسطينية.

فالانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة العزل لفت أنظار الجميع إلى أهمية توعية الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية وتاريخها.



وهو المشهد الذي انتقل إلى العديد من المدارس في مختلف أنحاء مصر حيث عبر الكثير من الطلاب المصريين عن تضامنهم مع أشقائنا الفلسطينيين.





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وهو ما دفع طلاب إحدى المدارس الابتدائية إلى تنفيذ نشاط للتوعية بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له أهالي غزة، من خلال مسرحية في ساحة المدرسة ارتدى خلالها أحد التلاميذ الشال الفلسطيني في إشارة إلى انه على أنه من أهل غزة، مع طالبة أخرى ترتدي الشال الفلسطيني أيضًا وتقوم بدور مراسلة، وتحدث معها بالإنجليزية عما تعرض له وفقده لأسرته وما يعانيه بينما يدوى صوت أشبه بصوت القذائف في الساحة بشكل قوى.







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وخلال المحادثة يطلق النار عليه ويتم استهدافه، ويمثل الطفل الصغير أنه وقع كشهيد فلسطينى على الأرض بدون أي ذنب، ثم يأتي طالب أخر ويمثل دور جندي الاحتلال الإسرائيلي الذى يمشى بغرور ويهاجم المراسلة التي لا تهتز له ولا لسلاحه وترفع يديها بعلامة النصر، وسرعان ما ينضم إليها المزيد من الأطفال وهم يحملون علم فلسطين وعلم مصر، وينشدوا كلمات أوبريت "القدس هترجع لنا" الذي يتحدث عن

استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة في أحضان والده برصاص الاحتلال أثناء الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.



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مدرسةيشار إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد قبل أيام أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب.مدرسة





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