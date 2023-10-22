الأبيض موضة خريف 2023.. كيف تنسقيه في إطلالاتك المختلفة؟

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- Youm7) كل موسم معروف بألوانه الأساسية، فالأسود والبني والغوامق لشتاء دافئ، والألوان الفاتحة للصيف، والمزكرش لربيع مليء بالحيوية، والألوان الترابية أو ما يتلقى عليها بألوان الأرض للخريف، وعلى الرغم من كل تلك الأساسيات، فكل موسم يأتي بالموضة الخاصة به التي تجعله مختلفًا عن كل عام وعن المعتاد عليه، وهذا ما ظهر في موسم خريف 2023 ، حيث ظهر اللون الأبيض بقوة ليعلن نفسه على قائمة تلك الموضة، فعلى الرغم من أنه يرتبط بالصيف، إلا أن لمساته الهادئة جعلته يمتزج بقوة مع ألوان الخريف هذا العام، ولذا يستعرض اليوم السابع كيفية ارتدائه بإطلالة خريفية.
الأبيض موضة الخريف تنسيقه مع حزام غامق
يمكنك أن تتألقي ببلوزة ذات كشكشه من الأعلى مع حزام وسط، وتعتبر تلك الإطلالة خيارا أنيقا للخروج ليلا مع بنطال أنيق وحزام جلدي مثبت على الخصر وكعب عال، أو ارتديه مع بنطال جينز ضيق وحذاء الكاحل، وأدخلي البلوزة في بنطالك.
بلوزة مع حزام عريض سترة فوق فستان أبيض
ما المانع من ارتداء فستان أبيض بأي شكل تفضلينه، وفوقه سترة سوداء، أو بأي لون محايد آخر، وإذا كان الفستان قصيرا يمكنك إقرانه بحذاء هاف هبوط بنفس لون السترة وذلك لتتألقي بالأسلوب الجريء والذي يعتبر موضة 2024 أيضاً.
فستان ابيض
إطلالة بيضاء كاملة
يمكنك ارتداء بنطالك الأبيض مع سترة بدلة بيضاء هذا الخريف لإطلالة بيضاء بالكامل، فهي الخيار الأمثل لتحقيق التوازن بين الأنوثة والثقة، يمكن ارتداء هذه البدلة في المكتب أو مع حذاء بكعب عال أسود وحقيبة يد سوداء وإكسسوارات ذهبية لقضاء ليلة في الخارج.
بدلة بيضاء فستان أبيض منقوش بالزهور
يعتبر الفستان المنقوش بالزهور مع حزام وسط بلون ذهبي، مميزا وذو لمسة جمالية على إطلالتك، ويمكن إضافة سترة صوفية بلون مكمل لتبقيك دافئا وأنيقا.
فستان أبيض بالزهور بلوزة بيضاء مع أكسوارت جريئة
يمكن أن تدللي نفسك بهذا الشعور الدافئ الغامض مع سترة بيضاء وارتديها مع أحذية حمراء زاهية، مع أشكال مختلفة من السراويل والتنانير، ستصبح هذه السترة خيارك المفضل لكل ملابس الخريف.
اكسسوارات جريئة
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