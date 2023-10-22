الأبيض موضة خريف 2023.. كيف تنسقيه في إطلالاتك المختلفة؟

MENAFN - Youm7) كل موسم معروف بألوانه الأساسية، فالأسود والبني والغوامق لشتاء دافئ، والألوان الفاتحة للصيف، والمزكرش لربيع مليء بالحيوية، والألوان الترابية أو ما يتلقى عليها بألوان الأرض للخريف، وعلى الرغم من كل تلك الأساسيات، فكل موسم يأتي بالموضة الخاصة به التي تجعله مختلفًا عن كل عام وعن المعتاد عليه، وهذا ما ظهر في موسم خريف 2023 ، حيث ظهر اللون الأبيض بقوة ليعلن نفسه على قائمة تلك الموضة، فعلى الرغم من أنه يرتبط بالصيف، إلا أن لمساته الهادئة جعلته يمتزج بقوة مع ألوان الخريف هذا العام، ولذا يستعرض اليوم السابع كيفية ارتدائه بإطلالة خريفية.

الأبيض موضة الخريف تنسيقه مع حزام غامق

يمكنك أن تتألقي ببلوزة ذات كشكشه من الأعلى مع حزام وسط، وتعتبر تلك الإطلالة خيارا أنيقا للخروج ليلا مع بنطال أنيق وحزام جلدي مثبت على الخصر وكعب عال، أو ارتديه مع بنطال جينز ضيق وحذاء الكاحل، وأدخلي البلوزة في بنطالك.

بلوزة مع حزام عريض سترة فوق فستان أبيض

ما المانع من ارتداء فستان أبيض بأي شكل تفضلينه، وفوقه سترة سوداء، أو بأي لون محايد آخر، وإذا كان الفستان قصيرا يمكنك إقرانه بحذاء هاف هبوط بنفس لون السترة وذلك لتتألقي بالأسلوب الجريء والذي يعتبر موضة 2024 أيضاً.

فستان ابيضإطلالة بيضاء كاملة

يمكنك ارتداء بنطالك الأبيض مع سترة بدلة بيضاء هذا الخريف لإطلالة بيضاء بالكامل، فهي الخيار الأمثل لتحقيق التوازن بين الأنوثة والثقة، يمكن ارتداء هذه البدلة في المكتب أو مع حذاء بكعب عال أسود وحقيبة يد سوداء وإكسسوارات ذهبية لقضاء ليلة في الخارج.

بدلة بيضاء فستان أبيض منقوش بالزهور

يعتبر الفستان المنقوش بالزهور مع حزام وسط بلون ذهبي، مميزا وذو لمسة جمالية على إطلالتك، ويمكن إضافة سترة صوفية بلون مكمل لتبقيك دافئا وأنيقا.

فستان أبيض بالزهور بلوزة بيضاء مع أكسوارت جريئة

يمكن أن تدللي نفسك بهذا الشعور الدافئ الغامض مع سترة بيضاء وارتديها مع أحذية حمراء زاهية، مع أشكال مختلفة من السراويل والتنانير، ستصبح هذه السترة خيارك المفضل لكل ملابس الخريف.

اكسسوارات جريئة



