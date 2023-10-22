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وزارة النقل تنشئ محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. فيديو

10/22/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل وزارة النق تنفيذ مخطط تطوير الموانئ المصرية، ومن بينها ميناء سفاجا البحري، حيث نشرت وزارة النقل فيديو لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بالميناء ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير.







ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.



ومن ضمن أعمال تطوير ميناء سفاجا.

أ‌- إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا "سفاجا 2".

1- إنشاء رصيف بحرى بطول 1100 م طولى وغاطس 17 م.

2- تكريك الممر الملاحى ومحطة لتداول الحاويات لاستقبال سفن البضائع العامة بتكلفة 2.6 مليار جنيه .

3- تتم الأعمال عن طريق تحالف شركات: إيديكس، أبناء عبد السلام الفقى، شركة الجرافات .

4- مخطط للمحطة أن تكون بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية .

5- استقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن .



ب‌- إنشاء رصيف بحرى بميناء سفاجا:

1- إنشاء رصيف بحرى بطول 65 م طولى وغاطس 10م لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء.

2- التكلفة 74 مليون جنيه.

3- تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري.



ويعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر، حيث بدأ نشاطه الحقيقى عام 1911م بتصدير خام الفوسفات وفى خلال الحرب العالمية الثانية قام بدور هام لخدمة الحلفاء كما يعتبر الميناء نقطة ارتكاز رئيسية لقواتنا البحرية لتنفيذ مهامها فى تأمين الجهة الشرقية لمصر خلال حربها مع إسرائيل ويقوم الميناء منذ فترة طويلة بخدمة الحجاج وكذا التجارة الدولية مع دول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا .



كما يعتبر الميناء الرئيسى للوجه القبلى حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب ويتميز الميناء بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية مما يساهم فى تنشيط حركة السياحة العربية والعالمية.














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