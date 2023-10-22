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صعود قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء تراجع السياحة بنسبة 0.1%

10/22/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها العقارات بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4.4%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.1%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.7%، 3.3%، 3.2%، 3.1%، 3%، على التوالي.



وقفز قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.3%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاعا البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه وحيدًا بنسبة 0.1%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.508 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.9%، والعرب على 3.58%، واستحوذت المؤسسات على 20.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.43%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 115.7 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.1 مليون جنيه، 473.3 ألف جنيه، 118.4 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 22128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 27199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 9263 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 4063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة.












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