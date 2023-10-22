أخبار الاقتصاد اليوم: افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس

MENAFN - Youm7) تنوعت اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها توجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في زيارة ميدانية لمحافظة السويس لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية







وزيرة التخطيط تفتتح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس







توجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في زيارة ميدانية لمحافظة السويس لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات، وذلك في إطار

احتفال محافظة السويس باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء هشام اّمنه وزير التنمية المحلية، عاصم الجزار وزير الإسكان، اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.





وخلال كلمتها تقدمت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتهنئة لمدينة السويس بمناسبة العيد القومي للمدينة، مؤكدة اهتمام الدولة في السنوات التسع الأخيرة بالخطط التنموية على مستوى المحافظات وذلك لإيمانها الشديد بأن التنمية الحقيقية هي التي تحدث على أرض الواقع وعلى مستوى كل محافظة، مشيرة إلى الزيادة التي شهدتها الخطط الاستثمارية فضلًا عن الدفعات التنموية.





وزير الصناعة: وفد بلغارى يزور القاهرة ديسمبر المقبل لبحث فرص التعاون







عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.





وقال الوزير إن اللقاء استعرض نتائج البعثة الاستكشافية التي ترأستها وزارة التجارة والصناعة المصرية لبلغاريا خلال يومي 19 و20 سبتمبر 2023 وشارك فيها ممثلوا عدد من الجهات المعنية شملت وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف جذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون بين مصر وبلغاريا في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.





وزارة البترول: تيسيرات جديدة وأنظمة متنوعة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز







عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعى للسيارات لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة فضلا عن آليات التيسير علي المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية، وجاء ذلك فى إطار الاسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.





وخلال الاجتماع تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال انظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن الي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.





المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعلن بدء مرحلة التقييم الفنية للدورة الثانية







أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن بدء مرحلة التقييم الفنية بالتعاون مع شركاء التنمية من المنظمات الأممية والوطنية لدورتها الثانية، وذلك تمهيدًا لمرحلة التقييم النهائية من خلال اللجنة الوطنية للتقييم برئاسة د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.





وأوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية، والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن لجنة التقييم الحالية تشمل ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، واتحاد الصناعات، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدد من الجهات الوطنية وخبراء وممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنعقد على مدار أسبوعين بمقر معهد التخطيط القومي لاختيار المشروعات المؤهلة.







