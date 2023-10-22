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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22-10-2023

10/22/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 22-10-2023.



إيقاف تداول 22 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، واودن للاستثمارات المالية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والمشروعات الصناعية والهندسية، والإسماعيلية مصر للدواجن، والعربية لاستصلاح الأراضي، والمطورون العرب القابضة، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدلتا للسكر، وأم بي للهندسة، والمصرية للدواجن، وليسيكو مصر، وماكروجروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومصر لصناعة الكيماويات، وسبيد ميديكال، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.



البورصة تربح 35 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.508 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.9%، والعرب على 3.58%، واستحوذت المؤسسات على 20.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.43%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 115.7 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.1 مليون جنيه، 473.3 ألف جنيه، 118.4 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 22128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 27199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 9263 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 4063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة.



وصعدت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 35.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.



- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 13.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.



- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 48.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.



- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 12.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.



- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 23.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.26%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.711 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.



- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 47.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.



- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 15.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.



- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 5.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.



- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 32.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.35%.
















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