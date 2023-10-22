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ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟.. اعرف أهم المستجدات الأسبوعية

10/22/2023 2:29:22 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك" ، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط
مكاسب أسبوعية طفيفة هي الثانية على التوالي، بلغت نسبتها نحو 1.4% لخام برنت و0.4% لخام غرب تكساس الأمريكي.



وأضاف التقرير ،أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام تضمنت الأتى..



المخاوف بشأن تنامي التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وإمكانية تحولها إلى صراع إقليمي قد يهدد أمن إمدادات الطاقة العالمية.



انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 4.5 مليون برميل، تزامناً مع تراجع صافي الواردات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير ،2023 وارتفاع طلب مصافي التكرير.



انخفاض مخزونات نواتج التقطير الأمريكية بسبب ارتفاع الطلب على الديزل وزيت التدفئة إلى أعلى مستوى منذ مارس 2022، وانخفاض مخزونات الغازولين بسبب ارتفاع الطلب المحلي.



إشارة وزارة الطاقة الأمريكية إلى التوجه نحو شراء ما يصل إلى 6 مليون برميل لإعادة ملء مخزونات النفط الخام الاستراتيجية التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1983.



البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أكبر إقتصادين على مستوى العالم، مما يدعم الطلب المستقر أو المتزايد على النفط الخام.



أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي حدت من ارتفاع أسعار النفط الخام فتضمنت
الأتى ..



توصل الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا إلى اتفاق تضمن إصدار ترخيص مدته ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة في فنزويلا، بما في ذلك تصدير النفط الخام.



إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل مما قد يفرض ضغوطاً هبوطية على الطلب على الوقود.



ارتفاع عدد حفارات النفط الخام العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي ليصل إلى 502 حفارة، في مؤشر على إمكانية زيادة الإنتاج المستقبلي.




























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