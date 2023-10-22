إيفان بونين.. أول روسى يحصد نوبل وندم على يوم مولده وحسد نبى الله نوح

MENAFN - Youm7) شاعر روسى كان له فلسفة خاصة في الحياة لدرجة أن أعلن ندمه على يوم مولده، وهو في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر من عام 1870م، هو الأديب إيفان بوني ، أول أديب روسى يحصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1933م، ونظرًا لتعرضه للعديد من الأزمات فى حياته، ما جعله يندم على يوم مولده، تمنى لو كان يولد في زمن آخر غير زمانه.

ولد إيفان اليكسيفتش بونين بمدينة فورونيج فى أسرة نبلاء ينتمى اليها الشاعر فاسيلى جوكوفسكى، والشاعرة آنا بونينا، التحق عام 1881 بالمدرسة فى مدينة يليتس. وفى البداية كانت الدراسة سهلة حيث كان يحفظ قصيدة من صفحة كاملة إذا ما اعجبته. لكن فى الأعوام التالية مضت الأمور فى الدراسة اسوأ فأسوا وفى العام الثالث ابقى فى صفه لكى يعيده فى العام التالى، لم يختتم بونين تعليمه فى المدرسة وواصل التعليم لاحقا بصورة مستقلة تحت اشراف شقيقه يولى اليكسييفتش الأستاذ فى الجامعة.



فى بداية حياته قبل دخوله للمدرسة يقضى طوال يومه فى القرى المجاورة ويرعى الماشية مع الصبيان من أبناء الفلاحين، وبعد تخرجه فى عام 1889 بدأ العمل فى الصحافة، وولكنه وهو فى سن الثامنة كتب بونين أول قصيدة، ولكنه نشر أول قصائده وقصصه فى الصحيفة التى عمل بها فى عام 1889، وخصص له عمود دائم فى الصحيفة، وكان يكسب رزقه من الكتابة الأدبية.



وفى مذكراته قال إيفان عن مولده : "إننى ولدت قبل الأوان، ولو ولدت قبل هذا الزمن لكانت ذكرياتي ككاتب مختلفة، ولما شهدت مآسي عام 1905م، ومن ثم الحرب العالمية الاولى وبعدها عام 1917م، واستمراره ولينين وستالين وهتلر،" ولكن أحسد أبونا نوح، فقد كان من نصيبه أن يشهد حدوث طوفان واحد".