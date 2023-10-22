لوحات التشكيلية الفلسطينية هبة زقوت قبل استشهادها بقذائف الاحتلال.. صور

MENAFN - Youm7) قدمت الفنانة التشكيلية الفلسطينية هبة غازى زقوت ، التى استشهدت على وأولادها وعائلتها يد قذائف الاحتلال الاسرائيلى خلال الأيام الماضية، العديد من اللوحات الفنية التى تصور أراضى فلسطين.

ولدت هبة عام 1948 فى غزة ، تعمل معلمة فنون جميلة في غزة،

حاصلة على دبلوم تصميم جرافيك من كلية تدريب غزة ، وحاصلة على بكالوريوس فنون جميلة من جامعة الأقصى فى غزة

اعمال الفنانة هبة زقوت





اعمال الفنانة هبة زقوت







وقالت هبة زقوت، عن أعمالها فى وقت سابق، " أعمالى الفنية ليست مجرد تعبيرات فنية جميلة، ولكنها تعبيرات عن تاريخ معقد، وحياة جميلة، وآمال خالدة، اعتبر الرسم ملاذًا جسديًا وعاطفيًا تسعى من خلاله إلى التخلص من المشاعر السلبية والقلق والرعب التى أشعر بها.

وتابعت هبة زقوت، "أعتبر أرضي فلسطين هي المكان الذي ألهمني للرسم لأنها المكان الذي نشأت فيه في غزة، الأرض التي شهدت الكثير من النضالات والكثير من الظلم الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية، وأحاول من خلال لوحاتي الدفاع عن حق الفلسطينيين في حياة أفضل من خلال الألوان الجريئة والمبهرة."

لوحة القدس





لوحة بيوت فلسطين





لوحة هبة زقوت





جدير بالذكر، رحل أحد متطوعي المركز الذين كانوا يقومون بتعليم الفن للأطفال، وهو رسام الجداريات محمد سامي قريقة، في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما تم قصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، إذ كان يحاول خلال تواجده في المستشفى بتهدئة الأطفال من خلال الغناء والرسم، ولكنه رحل مع مئات الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون هناك.