لوحات التشكيلية الفلسطينية هبة زقوت قبل استشهادها بقذائف الاحتلال.. صور

(MENAFN
- Youm7) قدمت الفنانة التشكيلية الفلسطينية هبة غازى زقوت ، التى استشهدت على وأولادها وعائلتها يد قذائف الاحتلال الاسرائيلى خلال الأيام الماضية، العديد من اللوحات الفنية التى تصور أراضى فلسطين.
ولدت هبة عام 1948 فى غزة ، تعمل معلمة فنون جميلة في غزة،
حاصلة على دبلوم تصميم جرافيك من كلية تدريب غزة ، وحاصلة على بكالوريوس فنون جميلة من جامعة الأقصى فى غزة
اعمال الفنانة هبة زقوت
اعمال الفنانة هبة زقوت
وقالت هبة زقوت، عن أعمالها فى وقت سابق، " أعمالى الفنية ليست مجرد تعبيرات فنية جميلة، ولكنها تعبيرات عن تاريخ معقد، وحياة جميلة، وآمال خالدة، اعتبر الرسم ملاذًا جسديًا وعاطفيًا تسعى من خلاله إلى التخلص من المشاعر السلبية والقلق والرعب التى أشعر بها.
وتابعت هبة زقوت، "أعتبر أرضي فلسطين هي المكان الذي ألهمني للرسم لأنها المكان الذي نشأت فيه في غزة، الأرض التي شهدت الكثير من النضالات والكثير من الظلم الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية، وأحاول من خلال لوحاتي الدفاع عن حق الفلسطينيين في حياة أفضل من خلال الألوان الجريئة والمبهرة."
لوحة القدس
لوحة بيوت فلسطين
لوحة هبة زقوت
جدير بالذكر، رحل أحد متطوعي المركز الذين كانوا يقومون بتعليم الفن للأطفال، وهو رسام الجداريات محمد سامي قريقة، في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما تم قصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، إذ كان يحاول خلال تواجده في المستشفى بتهدئة الأطفال من خلال الغناء والرسم، ولكنه رحل مع مئات الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون هناك.
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