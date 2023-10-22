خالد دومة يكتب: المحرقة

MENAFN - Youm7) لايزال العالم يشقى بهؤلاء, الذين يريدون للأرض أن تتلون بلون الدم, ويحيا على سفك الدماء, ويكون ذلك عقيدة ودين, يعلنون له الولاء.







إنهم يقتلون بإسمه, ويعلقون على رقبته, كل مآسي الإنسانية, الخراب والدمار, والنزوح والتهجير, والتشرد والتيه. ما أشنع العالم إذا كانت هذه صورته, وإذا كان الإنسان بهذه الصورة المخيفة, متعطش دائما لصورة الدم, ونحر الرقاب, أن تتناثر أشلاء الإنسان ممزقة, تحملها رياح الكراهية والضغينة, تُلقي بها في أتونها المحترق. إن اسرائيل, تشعر شعور المظلوم, الذي اُنتهِك, يثأرون لكرامتهم ودمائهم, كما يقولون, يتناسون أنهم من أغتصبوهم, أليس عجيبا, أن يلبس الباطل عمة, وفي يديه مسبحة, وإذا هو يقف خطيبا وواعظا ومؤدبا.





إن اسرائيل تستنفر لبنيها ومواطنيها كما تدعي, وتقتص من شعب برمته, من أجلهم, وهي التي أغتصبت أرضه, وجعلته كغريب في وطنه, فإذا ما أعلن عن غضبه, كان غضبه إرهابا, شعب مغتصب! ألا تريدونه أن يغضب! أن يثور! أن يقول: لا. ألاف يساقون بتهديد السلاح, لا يملكون حتى الكلام, يساقون أمام العالم أجمع, وهو واقف لا يتكلم, صامت صمت الحجارة, وهناك مرتزقة جبارين, تغتر بقوتها وسلاحها, من ورائهم دولة تدعي المدنية والحضارة, وتصرخ بحقوق الإنسان وحريته, في وجه العالم, تعطيهم الضوء الأخضر, للفتك والقتل والإرهاب, وإذا بهم يلبسون مسوح القديسين, ويعلنونها حرب مقدسة, إنها قلوب متعطشة للدم, إن اليهود يريد للعالم, أن يعيش على فوهة بركان, الخداع والتضليل, سلاح اسرائيل أمام العالم, في هدم شعب برمته, إنها لا تتوانى في إتخاذ أقذر الأساليب لتحقيق مآربها وأهدافها, إنها تعمل جاهدة في طمس معالمه والقضاء عليه.









كيف يكون هناك دين مقدس, كما يدعون, يقوم على سفك الدم؟ كيف يكون هناك وعد من الله, بإغتصاب الشعوب؟ والقيام على إبادتها؟ كيف يقوم على التشريد والقتل؟ كيف يأمرهم الله بالبغي والعدوان؟ كيف يبقرون بطون الحوامل بإسمه؟ ويدهسون رؤس الأطفال بإسمه؟ ويغتالون الأمهات بإسمه؟ إنهم يبطشون في الأرض بطش الجبارين, إنها ليست حروب مقدسة, إنها حروب الشيطان, التي أوكل لهم إدارتها ومعاركها, يسعى خلفها جبروت السلاح والفتك والتهديد والوعيد, ليس هي إلا دعوى الشيطان التي يأمرهم بها, إن الله لا يدعو إلا إلى الخير, إلى السلام, إلى العمران في الأرض, إن القتل والفناء والخراب بإسم الرب جريمة كبرى, إن ربهم ليس ربا, إنما هو

زعيم عصابة, يحرقون بإسمه ويشعلون نيران وقودها الأبرياء.





إن ثمن الحرية باهظ, إنه خليط من الدم والشقاء, الموت المحقق لجيل بعد جيل, حتى تتحقق حريته, لماذا نطالبهم بالسلام وضبط النفس؟ وهم المغدور بهم, إنه شعور قاتل, أن تُغتصب أرضك, وأنت لا تملك حول ولا قوة, أن يتكالب عليك العالم, لترضى بالذل, الذي لا يرضاه لنفسه, إنه شعور المقهور, المرأة التي أغتصبها عدو, أمام أعين ذويها. إنهم يطالبون بحق مشروع, لكل نفس إنسانية أبية, تريد أن تعيش, كما يعيش الرجال, إنهم يواجهون القتل, منذ أعوام, السلب والنهب والإرهاب, إنهم يموتون أحياء, قبل أن يموتوا, إن حياتهم مهددة في كل لحظة, الخوف والرعب وانتظار الموت, هو نصيبهم من الحياة, إنهم يبحثون عن الحياة الحقيقة, في ظل الحرية, التي سلبوها منهم, إنهم يجاهدون لفك القيود, التي قيدوهم بها, من أعناقهم, وجعلتهم أسرى. العار يلحق بهم, إن لم يفعلوا, أينما كانوا, وحيثما حلوا, إنهم فقط يريدون الحياة فوق أرضهم, لا فوق أرض غيرهم. أيكون هذا جزاؤهم؟.