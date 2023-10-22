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حسين حمودة: قمة القاهرة للسلام أعادت القضية الفلسطينية لجوهرها

10/22/2023 2:29:19 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربى جامعة القاهرة، إن قمة القاهرة للسلام 2023 حدث إيجابي مهم، على مستوى التوقيت الذي انعقدت فيه، وعلى مستوى الطيف الواسع من الدول والمنظمات والشخصيات التي شاركت في وقائعه، وعلى مستوى الموضوعات والمطالب التي ناقشها والتي انتهى إليها وبلورها.



وأوضح الدكتور حسين حمودة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، توقيت القمة مرتبط طبعًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وبوحشية هذا العدوان التي تخطت كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية المتعارف عليها، بما أحدث ردود فعل واستجابات متعاطفة مع الفلسطينيين حتى في الدول الغربية نفسها التي تؤيد إسرائيل وتتحالف معها.



وتابع حسين حمودة، عقد القمة في هذا التوقيت مهم من أجل المطالبة بحق الشعب الفلسطيني في سياق حافل بالأحداث المأساوية.



وأشار حسين حمودة، إلى أنه على مستوى المشاركين فالقمة قامت على مشاركة واسعة من الدول والمنظمات والشخصيات المهمة، بما يمنح قرارات هذه القمة إمكانيات للاستجابة على مستويات متعددة وعلى نطاق واسع إلى حد كبير.



وأضاف حسين حمودة، أن الموضوعات التي ناقشتها القمة، والمطالب التي اهتمت ببلورتها، كلها ذات أهمية قصوى، وكلها تعود بالقضية الفلسطينية إلى جوهرها المتمثل بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، ورفض تهجيرهم خارج وطنهم، والوصول إلى تسوية شاملة، بجانب وقف العدوان الإسرائيلي الأخير (وهو في الحقيقة حلقة من حلقات سلسلة متصلة من أشكال العدوان) وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وكل المدنيين، واتصور
أن هذا كله مرتبط بحقوق الفلسطينيين المهضومة الآن والمسلوبة منذ عقود طويلة، كما أنه متوافق مع الموقف المصري الثابت والأصيل من الفلسطينية بوجه عام، والداعم للفلسطينيين طبعا.




















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