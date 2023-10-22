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تقرير: مهمة ناسا جمعت ما لا يقل عن 70 جرامًا من مواد الكويكب بينو

10/22/2023 2:29:15 PM
(MENAFN- Youm7) أعادت وكالة ناسا مؤخرًا أول عينة لها من أحد الكويكبات، حيث أسقطت مهمة OSIRIS-REx عينة من الكويكب بينو في صحراء يوتا، كان الهدف من المهمة هو جمع ما لا يقل عن 60 جرامًا من المواد، وكشفت وكالة ناسا أنه تمت إزالة إجمالي 70.3 جرامًا من جهاز أخذ العينات حتى الآن.



ولم يعرف الباحثون مسبقًا كمية المواد التي جمعوها، حيث لم يتمكنوا من إجراء المناورات المطلوبة مع المركبة الفضائية لإجراء تقدير الكتلة أثناء عبور العينة، وفضلوا عدم إجراء مناورات التسارع التي من شأنها أن تسمح لهم بقياس الكتلة بسبب مشكلة حدثت أثناء جمع العينات،
ولمنع فقدان المزيد من العينات، تم تخزين بسرعة داخل المركبة الفضائية.



وعلى الرغم من أن التقديرات الأولية لكمية المادة الموجودة في العينة كانت تصل إلى مئات الجرامات، إلا أنه كان هناك قدر كبير من عدم اليقين في تلك التقديرات، ولكن حتى الكمية الحالية من المواد التي تم جمعها تعد كافية للباحثين للعمل عليها.



على سبيل المثال، تمكنت مهمة إعادة عينة الكويكب Hayabusa 2 اليابانية من جمع حوالي 5 جرامات، وهو ما كان الباحثون مشغولين بالعمل عليه منذ عام 2020، وفقا لما أوردته Digitartlends.



وأجرى العلماء تحليلاً سريعًا للوهلة الأولى للمواد التي كانت موجودة على السطح الخارجي لعلبة OSIRIS-REx، وقال أحد هؤلاء الباحثين، بيير هانيكور، لموقع Digital Trends إن مجموعته يمكن أن تعمل لسنوات حتى على جسيم صغير.



وفي هذا الإطار، سيتم تقاسم مكافأة مواد العينة بين مختبرات مختلفة في الولايات المتحدة وخارجها، حيث تذهب بعض العينات إلى وكالة الفضاء اليابانية JAXA، على سبيل المثال، مقابل بعض عينة Hayabusa 2 التي تمت مشاركتها مع وكالة ناسا.
















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