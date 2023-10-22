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ناسا وجامعة كاليفورنيا يخططان لإنشاء مركز فضائى فى وادى السيليكون

10/22/2023 2:29:15 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جامعة كاليفورنيا في بيركلي ومركز أميس للأبحاث التابع لناسا عن خطط لبناء مركز فضائي ضخم بقيمة ملياري دولار في وادي السيليكون، والذي يسمى مركز بيركلي للفضاء، حيث إنه كان قيد التنفيذ منذ أكثر من عقدين من الزمن.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال أعضاء الفريق، إنه سيكون بمثابة ساحة تدريب للجيل المقبل من محترفي الفضاء، من المهندسين والمستكشفين إلى قادة الأعمال في صناعة الفضاء الخاصة.



وقال يوجين تو، مدير ناسا أميس، في بيان صادر عن جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "إن مهمة ناسا ذات شقين: إلهام الجيل القادم من المستكشفين، ونشر تقنياتنا وأبحاثنا من أجل المنفعة العامة"، مضيفا "أن التعاون بين ناسا والباحثين الجامعيين يتناسب مع هذه المهمة."



ومن الممكن أن يبدأ البناء في عام 2026، في انتظار الانتهاء بنجاح من المراجعة البيئية، وتعتزم جامعة كاليفورنيا شغل ما يقرب من 10٪ من مساحة المركز الجديد المقدرة بـ 1.4 مليون قدم مربع (130 ألف متر مربع) من المساحات المكتبية ومرافق البحث والتطوير.



وقال دان كينجسلي، من شركة SKS Partners، المطور العقاري التجاري المتعاون في المشروع، إن مجموعة واسعة جدًا من الصناعات الخاصة تستعد لاستئجار بقية المرافق، والأمل هو أن يصبح مركز بيركلي للفضاء مركزًا للتقدم في مجالات متنوعة، بدءًا من الروبوتات الفضائية وعلوم الكواكب إلى الطيران الآلي.



كما قال الكسندر باين، أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، في بيان، "نأمل في إنشاء نظام بيئي حيث يمكن للمواهب في بيركلي التعاون مع القطاع الخاص والمشاركة في موقع فرق البحث والتطوير الخاصة بهم"



كما أنه بالإضافة إلى تعزيز الأبحاث، يهدف هذا التعاون بين جامعة كاليفورنيا في بيركلي وناسا إلى تنمية القوى العاملة في مجال الطيران على نطاق أوسع، بالإضافة إلى تعميق التعاون بين الأوساط الأكاديمية وناسا.



سيوفر مركز بيركلي للفضاء أيضًا فرصًا لمحترفي الصناعة الحاليين لتحسين مهاراتهم في التقنيات الجديدة التي ربما لم يتم تدريبهم عليها، مثل التعلم الآلي وعلوم البيانات.












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