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أبل تثير الجدل بشأن سماعة الرأس Vision Pro.. أغلى من آيفون

10/22/2023 2:29:15 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن تكون سماعة الرأس Vision Pro من أبل واحدة من أكثر الأجهزة عالية التقنية تقدمًا للشركة منذ سنوات، فهي مليئة بتقنية مستقبلية تفوق بكثير أي شيء يمكن أن تنتجه حتى أفضل سماعات الرأس VR، بدءًا من العروض التوضيحية وحتى التعليقات الإيجابية من المطورين.



إلا أن هناك مشكلة لن تكون Vision Pro باهظة الثمن فحسب، بل من المتوقع أن تدفع مبلغًا ضخمًا يصل إلى 3500 دولار، ولكن آبل لم تعلن عن سماعة رأس بديلة بسعر أكثر قبولًا.



يأتي ذلك في حين يشاع أن هناك نسخة أرخص قيد التنفيذ، لكن لا يتوقع لها ذلك حتى أواخر عام 2025 على أقرب تقدير.



لذلك، عندما يتم إطلاق Vision Pro في أوائل عام 2024، فإما سيتعين على المستخدم جمع الأموال، أو على الأرجح، ستكون سماعات الرأس من آبل ربما بعيدة المنال عن بعض عشاق عملاق الإلكترونيات.





وفقا لتقرير Digitartlends، تخاطر شركة أبل بعرقلة منتجها الخاص حتى يصل بديل أرخص لإنقاذ الموقف، ولكن إذا حدث ذلك، فكم عدد العملاء الذين سيدفعون 3500 دولار لشراء سماعة رأس متطورة عندما تؤدي النسخة المخففة المهمة بشكل جيد تمامًا بالنسبة لغالبية المستخدمين؟



من غير المرجح أن تتخلى شركة آبل عن Vision Pro المتطور تمامًا،حيق زعمت الشائعات أنه يتم بالفعل تطوير نموذج رئيسي من الجيل الثاني، لكن يبدو أن تركيز شركة آبل هنا ينصب على تقليل الحجم والوزن، وليس على خفض التكلفة وفقا للتقرير.




يرجع سبب كون Vision Pro باهظ الثمن للغاية، لنهج شركة آبل في صنع أفضل منتج ممكن، حيث يعد Vision Pro أكثر تقدمًا بكثير من سماعات الرأس المنافسة، كمل أن
تكلفة البحث والإنتاج كبيرة جدًا لدرجة أن شركة آبل لن تحقق أي ربح على الإطلاق، حتى مع سعرها البالغ 3500 دولار.



تراهن شركة آبل على أن العملاء سوف ينبهرون بسماعات الرأس الخاصة بها لدرجة أنهم سوف يتجاهلون أي مخاوف تتعلق بالسعر.



لكن الأمر مختلف عندما تتحدث عن منتج متخصص بقيمة 3500 دولار مقابل جهاز iPhone 15 Pro بقيمة 1000 دولار، أحدهما عبارة عن جهاز قد تلتقطه وتستخدمه عدة مرات في الأسبوع، بينما الآخر هو شيء ستتفاعل معه عدة مرات كل يوم.
















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