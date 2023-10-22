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خبير تكنولوجيا يؤكد إمكانية تدمير الذكاء الاصطناعى للحياة البشرية

10/22/2023 2:29:15 PM
(MENAFN- Youm7) حذر أحد قادة التكنولوجيا من أن هناك فرصة واحدة من كل أربع أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتدمير الحضارة البشرية، حيث تنبأ "داريو أمودي" الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا أنثروبيك أن الذكاء الاصطناعى قد يقضي على البشر.



وبحسب موقع Thesun البريطانى، فإن "أمودي" سيشارك في قمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الكبيرة للذكاء الاصطناعي الشهر المقبل، وذلك بحضور قادة العالم ورؤساء التكنولوجيا في حديقة بلتشلى الشهيرة عالميًا للحديث عن الحاجة إلى تنظيم الروبوتات قبل أن يدمروا العالم.



وقال أمودي : "أعتقد أنني قلت في كثير من الأحيان إن فرصتي في حدوث خطأ كارثي على نطاق الحضارة الإنسانية قد تتراوح بين 10 إلى 25 في المائة، عندما تجمع ذلك مع حدوث خطأ ما في النموذج نفسه، أو حدوث خطأ ما مع الأشخاص أو المنظمات أو الدول القومية التي تسيء استخدام النموذج أو تثير الصراع أو بطريقة ما لا يستطيع المجتمع التعامل معها.



واستكمل "ما يعنيه ذلك هو أن هناك فرصة بنسبة 75 إلى 90 في المائة لتطوير هذه التكنولوجيا وأن كل شيء يسير على ما يرام"، وفي حديثه إلى بودكاست لوغان بارتليت، توقع أن تساعد قوة الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وتسمح للبشر بالعيش لفترة أطول.



ويستضيف رئيس الوزراء البريطانى أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في أوائل الشهر المقبل في بلتشلي بارك - موطن محللي الشفرات إنجما، ويريد ريشي أن تكون بريطانيا في طليعة التكنولوجيا، لكنه حذر أيضًا من ضرورة تنظيمها.



وقال أندريا ميوتي، من حملة "التحكم في الذكاء الاصطناعي": "إن شركات الذكاء الاصطناعي المدعومة من شركات التكنولوجيا الكبرى والتي تعتقد أن هناك فرصة بنسبة 10 إلى 25 في المائة أن تقتلكم منتجاتها جميعاً - هي نفسها التي تتخذ القرارات عندما يتعلق الأمر بالتنظيم في الشركات"، "نريد أن نرى تنظيمًا فعالاً إذا نجح الرؤساء التنفيذيون في تحقيق مرادهم، فسنصبح جميعًا أقل أمانًا».












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