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الدهن فى العتاقى.. كبار السن أذكى من الشباب فى حماية أمنهم عبر الإنترنت

10/22/2023 2:29:13 PM
(MENAFN- Youm7) غالبًا ما يتعرض جيل الطفرة السكانية - وهو مصطلح يطلق على الجيل الذي وُلد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للانتقاد بسبب اكتنازهم موارد العالم، لكنهم أيضًا مهتمون أكثر من أحفادهم فيما يتعلق بدفاعاتهم السيبرانية ، وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Yubico، وهي شركة سويدية متخصصة في بيع أجهزة المصادقة.



وسألت الشركة 2000 مستهلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن مواقفهم تجاه حماية الحسابات عبر الإنترنت، وكشفت الردود عن انقسام غير بديهي: يبدو أن المواطنين الرقميين الشباب أقل أمانًا على الإنترنت من كبار السن.


وبحسب موقع TNW الهولندي، فقد وجدت Yubicoأن جيل الطفرة السكانية هم الجيل الأقل احتمالاً لإعادة استخدام كلمات المرور لحسابات متعددة (20% من المشاركين)، وهو أكثر من ضعف عدد جيل الألفية يفعلون ذلك (47%)، في حين أن الجيل Z (39%) والجيل X (38%) هم أيضًا من المخالفين المتكررين.



ونادرًا ما يقوم جيل الطفرة السكانية بحفظ معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم في حسابات عبر الإنترنت (19٪)، أما حوالي 33% من الجيل Z، و37% من جيل الألفية، و34% من الجيل X سيحفظون التفاصيل.



وبحسب التقرير فإن العامل الرئيسي في هذا الاختلاف هو الشك الذاتي، ومن المرجح أن يشعر جيل الطفرة السكانية بعدم الثقة بشأن اكتشاف بائع تجزئة احتيالي عبر الإنترنت بمقدار الضعف تقريبًا (42%) مقارنةً بالجيل Z (23%)، و نادرًا ما يعاني جيل الألفية (29٪) والجيل X (30٪) من نقص الثقة.



ولا تعني هذه النتائج أن "الجيل الأكثر حظًا" يتصرف بأمان تام، فعندما يتعلق الأمر بالمصادقة متعددة العوامل (MFA)، فإن المستخدمين الأكثر شيوعًا هم الجيل Z (59%) والجيل X (55%)، ومع ذلك، من المرجح أن يستخدمه جيل الطفرة السكانية (53%) أكثر من جيل الألفية الخالي من الهموم (48%).



إلى جانب نتائج الاستطلاع، شاركت يوبيكو بعض النصائح حول الأمن السيبراني، وباعتبارها منتجًا لمفتاح أمان MFA، من الواضح أن الشركة تريد من كل جيل أن يطبق MFA، وبالإضافة إلى ذلك، توصي الشركة بمراجعة طرق تسجيل الدخول الحالية وإنشاء بيانات اعتماد فريدة يتم تخزينها في مدير كلمات المرور.



وهذا من شأنه أن يجعل جيل الطفرة السكانية أكثر أمانًا، كما لو كانوا بحاجة إلى أي مساعدة إضافية. ونأمل أن يمنح هذا أيضًا الأجيال الشابة فرصة نادرة للحاق بالركب.













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