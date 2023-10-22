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266 شهيدا في غزة آخر 24 ساعة والحصيلة تصل إلى 4651 - جريدة الوطن السعودية

10/22/2023 2:28:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أن القوات الإسرائيلية نفذت 24 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 قتيلا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.
وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4651 قتيلا، بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا، و14245 مصابا منذ بدء الغارات الإسرائيلية على غزة قبل أسبوعين.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت حكومة "حماس" سقوط أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة ليل السبت/ الأحد جراء الغارات الإسرائيلية، مع تكثيف القوات الإسرائيلية ضرباتها على القطاع المحاصر.
وذكر أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، أن المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها، والمساعدات المحدودة التي دخلت القطاع غير كافية ولم تصل للمستشفيات.

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