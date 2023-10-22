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أوستن: أمريكا لن تتردد في التحرك عسكريا حال توسع النزاع في غزة - جريدة الوطن السعودية

10/22/2023 2:28:25 PM
(MENAFN- Al Watan) لفت وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن، إلى قلقه من تصعيد محتمل ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وأضاف في حديث لشبكة "ABC" الأمريكية، "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا في الشرق الأوسط وحال توسع النزاع في غزة".
وأضاف: "نركز حاليّاً على تزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، ونرى احتمالاً لتصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في أنحاء المنطقة".
وكانت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة أطلقت، السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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