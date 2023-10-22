مدير عام زراعة عسير يتفقد أسواق النفع العام بمحايل عسير

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- Al Watan) قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس احمد بن محمد آل مجثل بجولة شملت أسواق النفع العام بمحافظة محايل عسير وعدد من المواقع بالمحافظة برفقة مدير مكتب الوزارة بمحايل عسير ورئيس قسم الأراضي بالمكتب وقد تضمنت الجولة الوقوف على أسواق الأعلاف والمواشي والمسلخ النموذجي وأسواق الخضروات والفواكه بالمحافظة أطّلع آل مجثل من خلالها على أعمال الإشراف والمراقبة والتشغيل لتلك الأسواق مؤكداً أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي أسواق النفع العام بالمحافظة ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالمواقع الحيوية.
من جانب آخر وقف آل مجثل على المواقع المستهدفة بأعمال التشجير غرب مدينة محايل عسير والمدن المخصصة للمدن الزراعية والزراعات المائية الهيدروبونيك والاكوابونيك مشيداً بجهود العاملين بفرع الوزارة ومكتب الوزارة بمحايل عسير في تخصيص تلك الأراضي والتطلع إلى بدء الأعمال البيئية والزراعية بالمواقع في القريب العاجل.
كما زار آل مجثل عدد من مزارع البن في جبل هادا التابع لمحافظة محايل عسير واستمع خلالها لطلبات المزارعين مؤكداً على اهتمام الوزارة حيالها والعمل على دعم وتمكين مزارعي المناطق الريفية عبر حزمة من البرامج والمشاريع الداعمة للمزارعين بتلك المناطق.
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