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مدير عام زراعة عسير يتفقد أسواق النفع العام بمحايل عسير

10/22/2023 2:28:11 PM
(MENAFN- Al Watan) قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس احمد بن محمد آل مجثل بجولة شملت أسواق النفع العام بمحافظة محايل عسير وعدد من المواقع بالمحافظة برفقة مدير مكتب الوزارة بمحايل عسير ورئيس قسم الأراضي بالمكتب وقد تضمنت الجولة الوقوف على أسواق الأعلاف والمواشي والمسلخ النموذجي وأسواق الخضروات والفواكه بالمحافظة أطّلع آل مجثل من خلالها على أعمال الإشراف والمراقبة والتشغيل لتلك الأسواق مؤكداً أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي أسواق النفع العام بالمحافظة ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالمواقع الحيوية.
من جانب آخر وقف آل مجثل على المواقع المستهدفة بأعمال التشجير غرب مدينة محايل عسير والمدن المخصصة للمدن الزراعية والزراعات المائية الهيدروبونيك والاكوابونيك مشيداً بجهود العاملين بفرع الوزارة ومكتب الوزارة بمحايل عسير في تخصيص تلك الأراضي والتطلع إلى بدء الأعمال البيئية والزراعية بالمواقع في القريب العاجل.
كما زار آل مجثل عدد من مزارع البن في جبل هادا التابع لمحافظة محايل عسير واستمع خلالها لطلبات المزارعين مؤكداً على اهتمام الوزارة حيالها والعمل على دعم وتمكين مزارعي المناطق الريفية عبر حزمة من البرامج والمشاريع الداعمة للمزارعين بتلك المناطق.

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