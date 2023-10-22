بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج

بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج
التاريخ
10/22/2023 2:28:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.
ودعت مُلاك و مستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء استخراج التصاريح.
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