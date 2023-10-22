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بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج

10/22/2023 2:28:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.
ودعت مُلاك و مستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء استخراج التصاريح.

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