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واشنطن تجلي الطواقم غير الأساسية من سفارتها في العراق

10/22/2023 2:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل.


وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن ذلك «يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطول طواقم الولايات المتحدة ومصالحها». ودعا الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق.

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