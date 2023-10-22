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أصحاب المكاتب الاستقدام تؤيد ما جاء بالخطاب الملكي في قمة القاهرة

10/22/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام دعمها وتأييدها الكامل لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لخطابه أمس في قمة القاهرة للسلام‬ في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.
واكد مجلس النقابة أن ما يحدث في غزة هو "جوع وحرب وموت" ضد الانسانية، وان الخطاب الملكي عبر عما يجول في عقل ومشاعر كل اردني وعربي ومؤكدا المجلس ضرورة وقف الكارثة الإنسانية فورا .
وقال مجلس النقابة وعلى لسان نقيبه احمد الفاعوري أن خطاب جلالة الملك عبر فيه بلسان كل عربي حول القضية الفلسطينية، مبينا ان ما وصلت اليه الامور في غزة من أعمال العنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء تحزن وتغضب الجميع.
واكد الفاعوري نقلا عن الخطاب الملكي أنه هناك امعانا بالمجازر والتنكيل الذي يرتكب بحق الاهل في غزة، في وقت فأن الاهتمام العالمي يقل شيئا فشيئا بشأن الاحداث في غزة وما يتضمنه من جرائم حرب ترتكب بحق المدنيين، مطالبا من المجتمع الدولي ان يكون هناك عدالة في التعامل مع القضية الفلسطينية يساوي الموقف الدولي من القضية الاوكرانية.
وثمن مجلس النقابة كل ما ورد بخطاب جلالة الملك فيما يتعلق بالصراع الدائر في المنطقة انه لن ينتهي الا بأعطاء الفلسطينين حقوقهم ودولتهم، رافضا جلالته بشكل قاطع التهجير القصري للفلسطينيين معتبرا ذلك خطا أحمر، كما رفض جلالته العقاب الجماعي وتجويع المدنيين في قطاع غزة.
وحسب الفاعوري فأن جلالة الملك عبر في خطابه بأن ما يحدث في غزة هو عقاب جماعي لسكان محاصرين منذ سنوات، كما ان المجازر التي ترتكب بحقهم هي انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وهي جريمة حرب وتطبيق القانون الدولي انتقائي وحقوق الإنسان لها محددات فهي تتوقف عند الحدود وتتوقف باختلاف الأعراق وباختلاف الأديان.
وطالب مجلس النقابة، المجتمع الدولي تحمل كامل مسؤولياته القانونية والانسانية والاخلاقية تجاه ما يجري في غزة من عدوان همجي لا يمت للانسانية بصلة، موضحا المجلس ان ما يحدث هو أقرب الى حرب الابادة الجماعية، وهي تستهدف المدنيين من نساء وأطفال وكبار سن، ناهيك عن استهداف مراكز العبادة والمستشفيات والمدارس والمباني السكنية.


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