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جمعية رجال الأعمال تثمن خطاب الملك في قمة القاهرة للسلام

10/22/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مضمون خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة القاهرة للسلام أمس السبت والذي حمل رسائل مهمة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير في ظل ما ترتكبه "إسرائيل" بحق شعبنا الفلسطيني من مجازر وحشية وتدمير ممنهج وقتل للأبرياء والأطفال والنساء والعزل والإنسانية.

وقالت الجمعية في بيان صحفي أصدرته اليوم إن جلالة الملك عبد الله الثاني يجسد دوماً صوت الحكمة والعقل في مواقفه ورؤيته حيال أمن واستقرار المنطقة، ولذا كان يحذر مراراً وتكراراً من أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واستمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يجر المنطقة إلى الهاوية.

وبينت أن جلالة الملك أكد خلال القمة أن حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة في هذه الأثناء هي حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات وأنها عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة.

وأكدت الجمعية وقوف مجتمع الأعمال الأردني بقوة خلف جلالة الملك، ودعم جهود جلالته ومواقفه الحازمة ضد أي انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الصامد ورفضه لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية، باعتباره أول من حذر من أن هذا العنف المستمر لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف.

وأشارت الجمعية إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يبذل كل جهد ممكن نصرة لأهلنا في فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى الأهل في القطاع.

ودانت الجمعية بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي لحقن دماء أهالي القطاع، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال، وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكهرباء.

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