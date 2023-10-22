Sunday, 22 October 2023 10:12 GMT

الروابدة: مؤسسة التدريب المهني لها دور أساسي في تقليل معدلات البطالة

10/22/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اطلعت وزيرة العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، ناديا الروابدة، خلال لقائها مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد مفلح الغرايبة، على واقع مؤسسة التدريب المهني ودورها الوطني وخططها المستقبلية.

وقالت الروابدة: لقد استطاعت مؤسسة التدريب المهني تحقيق العديد من الإنجازات من خلال دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث تعد المؤسسة من أبرز الكيانات التي تسهم في تزويد سوق العمل الأردني بالكوادر المهنية والتقنية المؤهلة، وتلعب دورًا أساسيًا في تقليل معدلات البطالة بين الشباب الأردنيين، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لدخول سوق العمل بثقة.

وأضافت: كما أن المؤسسة تعمل وبجهد كبير على توجيه الاهتمام نحو تعزيز التعليم المهني والتقني في البلاد، من خلال إدخال برامج المسار المهني والتقني في مدارس التربية والتعليم، فهذا الإجراء يأتي كجزء من جهودها لحل أزمة البطالة وتجهيز شباب الأردن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

وتابعت: مؤسسة التدريب المهني تعكس دورًا حيويًا في نشر ثقافة العمل التقني والمهني بين الشباب والشابات، وتقديم الدعم اللازم لهم للمساهمة في تقليل نسبة البطالة، وتحث على ضرورة تحسين وتطوير التعليم المهني في مدارس وزارة التربية والتعليم، وتوفير البنية التحتية والأجهزة الضرورية لتعزيز جودة التعليم المهني والتقني.

وأكدت الروابدة أهمية التوسع في برامج التدريب المهني لجميع الأعمار.

من جانبه، قال الغرايبة: وضعت مؤسسة التدريب المهني خطة استراتيجية للأعوام 2022- 2025 وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبد اللّه الثاني في "ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي ".

وتسعى المؤسسة إلى رفع نسب التشغيل لتصل إلى 90% مع نهاية العام 2025 من المتدربين في الأعمال المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات.

MENAFN22102023000072011014ID1107283569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث