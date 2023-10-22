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الخرابشة: فلس الريف يزود 335 منزلا وموقعا بالكهرباء

10/22/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر وعددها نحو 335 منزلا وموقعا بكلفة إجمالية تبلغ مليونا و31 ألف دينار.

وقال الخرابشة إن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات، وقال إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 518 ألف دينار.

وأضاف المومني: كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت كلفة المشروع 171 ألف دينار، وكذلك تشمل المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة إجمالية بلغت 84 ألف دينار.

وتابع: ضمّت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة إجمالية تبلغ 7.4 ألف دينار، وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.

ووفق المومني، فإن قائمة دعم فلس الريف شملت شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 26 ألف دينار، وذلك إيماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأردف: كما تشمل الفئات الموافق عليها إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 38 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.

وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 60 ألف دينار، كما ساهم فلس الريف في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 40 ألف دينار.

واستكمل الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية والواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت الكلفة الإجمالية 36 ألف دينار، وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة فقد وافقت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لـ(7) منازل تعود للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بكلفة مقدارها 7 آلاف دينار؛ بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة والذي سيساهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين المستوى الاقتصادي لها.

كما شملت القائمة الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية للمنازل البعيدة عن الشبكة الكهربائية بواقع منزلين بكلفة مالية مقدارها 8 آلاف دينار.

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