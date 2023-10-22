تأهل البقعة ووادي موسى وشباب مليح وبطاقة حائرة في نصف نهائي طائرة الأولى

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

تأهلت فرق البقعة ووادي موسى وشباب مليح إلى الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، بعد أن تصدر البقعة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ومثله وادي موسى تصدر المجموعة الثانية بالرصيد ذاته، وشباب مليح برصيد 6 نقاط أيضا، في الوقت التي بقيت فيها البطاقة الرابعة حائرة بين فريقي ضرار وبيت ايدس لتساويهما برصيد 3 نقاط لكل منهما في السباق لتأهل فريقين إلى الدوري الممتاز.



وبحسب النتائج الفنية، جاءت تلك الفرق الثلاثة بعدما تصدر فريق البقعة المجموعة الأولى بعد الفوز على الكريمة بنتيجة 3-0، وعلى الطوال بنتيجة 3-0، فيما تصدر وادي موسى المجموعة الثانية بعد الفوز على فوعرة بنتيجة 3-0، وعلى مليح بنتيجة 3- صفر، ويتسابق فريقا ضرار وبيت إيدس على بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة، بعد تساويهما برصيد 3 نقاط، حين فاز كلاهما على فريق عابل بنتيجة 3-0،

ويتسابقان نحو البطاقة الرابعة، عندما يتواجهان عند الساعة 5 من مساء يوم غد في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في الوقت الذي اعتلى فيه فريق شباب مليح المجموعة الرابعة بعد فوزه على مرصع بنتيجة 3-0، وعلى المشارع بنتيجة 3-0.



وخرجت فرق الكريمة، الطوال، فوعرة، مليح، عابل، مرصع من المنافسة من الدور الأول، لتبقى تلك الفرق في مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل، إلى جانب الهابطين من الدوري الممتاز التعاون ودير علا، في الوقت الذي قرر فيه اتحاد الكرة الطائرة، عدم إقامة مباريات الكريمة مع الطوال، المقررة عند الساعة 5 في صالة قصر الرياضية، وفوعرة مع مليح عند الساعة 7 مساء اليوم في الصالة ذاتها، وكذلك مرصع مع المشارع المقررة عند الساعة 7 من مساء يوم غد، في المكان نفسه.



ويقام الدور نصف النهائي من الدوري يوم الخميس المقبل، والتي تقام مبارياته على نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتاهل فيه الفريقان الحاصلان على أكبر عدد من النقاط إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، فيما تبقى الفرق الحاصلة على أقل عدد من النقاط في مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل.



وشهدت مباريات الدور الأول من دوري الدرجة الأولى، تسلح الفرق بأبرز اللاعبين المحليين والمحترفين، بحسب تعليمات البطولة التي تسمح لأندية الدرجة الأولى باستعارة، لاعبين اثنين محليين من الدرجة الممتازة، شريطة أن يكون اللاعب من مواليد العام 2000 فما دون، ولا يتجاوز عمر اللاعب 23 عاما، والتعاقد مع محترف واحد، ما زاد من حدة المنافسة بين الفرق، وبرز فيها طموح وادي موسى الذي توج بلقب الدوري الممتاز مرتين في العامين 2018 و2019، وكذلك البقعة الذي يبحث عن تلبية نداء عراقته عندما وقف مرات عديدة بين الأربعة الكبار.