أبو جامع يحقق فوزه الأول بآسياد هانغتشو البارالمبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تمكن لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة، أسامة أبو جامع، صباح اليوم الأحد، في تحقيق أولى انتصاراته بأولى مبارياته، في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح "أبو جامع" في تحقيق الفوز على اللاعب السوري جبر هندي بنتيجة ٣-٠ بواقع ١١-٣ و١١-٧ و١١-٤ وذلك ضمن المجموعة الخامسة للفئة الثالثة والتي تضم كذلك كل من الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان.
وسيلتقي "أبو جامع" مع الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان يوم غد الإثنين في ختام مبارياته بدور المجموعات.
ويُشارك في منافسات الفئة الثالثة للرجال ١٦ لاعب تم تقسيمهم على ٥ مجموعات حيث يتأهل إلى دور خروج المغلوب متصدر ووصيف كل مجموعة.
هذا وتفتتح لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة، فاتن عليمات، يوم غد الإثنين مشاركتها في الدورة حيث ستلتقي مع اللاعبة التايلاندية جايون ويجيترا ضمن مباريات المجموعة الثالثة.
يذكر أن رياضة كرة الطاولة كانت قد حققت ٥ ميداليات من بينها فضيتين و٣ برونزيات في النسخ الثلاث الماضية من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نال أسامة أبو جامع فضية نسخة إنتشون عام ٢٠١٤ وحققت اللاعبة ختام أبو عوض فضية نسخة جاكارتا عام ٢٠١٨ وتحققت الميداليات البرونزية الثلاث في نسخة ٢٠١٤ عبر مها البرغوثي وختام أبو عوض وفريق السيدات والمكون من اللاعبات، ختام أبو عوض وفاطمة العزام وفاتن عليمات.
MENAFN22102023000072011014ID1107283566
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.