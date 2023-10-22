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أبو جامع يحقق فوزه الأول بآسياد هانغتشو البارالمبية

10/22/2023 2:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تمكن لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة، أسامة أبو جامع، صباح اليوم الأحد، في تحقيق أولى انتصاراته بأولى مبارياته، في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.

ونجح "أبو جامع" في تحقيق الفوز على اللاعب السوري جبر هندي بنتيجة ٣-٠ بواقع ١١-٣ و١١-٧ و١١-٤ وذلك ضمن المجموعة الخامسة للفئة الثالثة والتي تضم كذلك كل من الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان.

وسيلتقي "أبو جامع" مع الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان يوم غد الإثنين في ختام مبارياته بدور المجموعات.

ويُشارك في منافسات الفئة الثالثة للرجال ١٦ لاعب تم تقسيمهم على ٥ مجموعات حيث يتأهل إلى دور خروج المغلوب متصدر ووصيف كل مجموعة.

هذا وتفتتح لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة، فاتن عليمات، يوم غد الإثنين مشاركتها في الدورة حيث ستلتقي مع اللاعبة التايلاندية جايون ويجيترا ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

يذكر أن رياضة كرة الطاولة كانت قد حققت ٥ ميداليات من بينها فضيتين و٣ برونزيات في النسخ الثلاث الماضية من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نال أسامة أبو جامع فضية نسخة إنتشون عام ٢٠١٤ وحققت اللاعبة ختام أبو عوض فضية نسخة جاكارتا عام ٢٠١٨ وتحققت الميداليات البرونزية الثلاث في نسخة ٢٠١٤ عبر مها البرغوثي وختام أبو عوض وفريق السيدات والمكون من اللاعبات، ختام أبو عوض وفاطمة العزام وفاتن عليمات.

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