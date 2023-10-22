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إلغاء رالي الأردن الصحراوي العالمي الباها

10/22/2023 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- أعلنت اللجنة المنظمة لرالي الأردن الصحراوي العالمي (الباها)، اليوم عن إلغاء السباق الذي كان مقررا إقامته في الفترة 23-25 تشرين الثاني المقبل.
كما قررت اللجنة المنظمة لسباق تسلق مرتفع البانوراما، إلغاء السباق الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة ماونتن ديو للدرفت، قد قامت بتأجيل الجولة الثالثة من البطولة و التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي.

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