إلغاء رالي الأردن الصحراوي العالمي الباها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
أعلنت اللجنة المنظمة لرالي
الأردن الصحراوي العالمي (الباها)، اليوم عن إلغاء
السباق الذي كان مقررا إقامته في الفترة 23-25 تشرين الثاني المقبل.
كما قررت اللجنة المنظمة لسباق تسلق مرتفع البانوراما، إلغاء
السباق الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة
ماونتن ديو للدرفت، قد قامت بتأجيل الجولة الثالثة من البطولة و التي كانت مقررة
يوم الجمعة الماضي.
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