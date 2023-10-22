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أرسنال يتعادل مع تشلسي.. ويحافظ على سجل بلا هزيمة

10/22/2023 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حول أرسنال تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه تشلسي ويحافظ على انطلاقته الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين متأخرين عبر ديكلان رايس ولياندرو تروسار، السبت.
وتقدم تشلسي بعد ربع ساعة من البداية بركلة جزاء عبر كول بالمر بعد أن ارتقى مدافع أرسنال وليام صاليبا ليتصدى لمحاولة ميخايلو مودريك لترتطم ضربة رأس من اللاعب الأوكراني بيد منافسه ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأضاف مودريك الهدف الثاني لتشلسي بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة عندما وضع الكرة في الزاوية اليمنى العليا للمرمى من فوق رأس الحارس ديفيد رايا.

وارتكب كل من رايا وروبرت سانشيز حارس تشلسي أخطاء خلال المباراة المثيرة، وتسبب خطأ من سانشيز في الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 76 عبر رايس الذي اقتنص الكرة وأرسلها في المرمى المفتوح.

وأسكت البديل تروسار الجماهير في ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة متقنة بعد تمريرة عرضية متقنة من بوكايو ساكا في الدقيقة 84 ليمنح فريقه نقطة ويبقيه في صدارة الترتيب.

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