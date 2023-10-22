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صلاح يقود ليفربول للفوز على إيفرتون ويرفض الاحتفال

10/22/2023 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على ضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، بعدما لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين إثر طرد آشلي يونغ.
وافتتح صلاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 75، حصل عليها ليفربول بعدما لمس مايكل كين الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ثم ضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وجاء هدفا صلاح بعد 3 أيام من طلبه "تقديم المساعدة الإنسانية فورا" لسكان غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، علما أنه لم يحتفل بهدفيه.

وارتقى ليفربول إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز 16.

ولعب إيفرتون، الذي حقق فوزا واحدا في آخر 29 مباراة أمام ليفربول، بعشرة لاعبين بعد طرد يونغ في الدقيقة 37، إثر تدخل قوي ضد لويس دياز حصل بسببه على بطاقة صفراء ثانية.

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