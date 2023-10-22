صلاح يقود ليفربول للفوز على إيفرتون ويرفض الاحتفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على ضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، بعدما لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين إثر طرد آشلي يونغ.
وافتتح صلاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 75، حصل عليها ليفربول بعدما لمس مايكل كين الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ثم ضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وجاء هدفا صلاح بعد 3 أيام من طلبه "تقديم المساعدة الإنسانية فورا" لسكان غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، علما أنه لم يحتفل بهدفيه.
وارتقى ليفربول إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز 16.
ولعب إيفرتون، الذي حقق فوزا واحدا في آخر 29 مباراة أمام ليفربول، بعشرة لاعبين بعد طرد يونغ في الدقيقة 37، إثر تدخل قوي ضد لويس دياز حصل بسببه على بطاقة صفراء ثانية.
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