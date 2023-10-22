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هايل: الفيصلي كبير بإنجازاته.. وجاهزون لمواجهة السد

10/22/2023 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم أحمد هايل، أن فريقه الذي يمزج بين الخبرة والشباب، أعد العدة لمواجهة فريق السد القطري الذي يعتبر من الفرق العربية المعروفة صاحبة الإنجازات، مؤكدا جاهزية فريقه لمواجهة يوم غد.
وينهي الجهاز الفني لفريق الفيصلي مساء اليوم، تحضيراته لمواجهة فريق السد عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وسيضع المدير الفني أحمد هايل، التشكيلة الأساسية والخطوط العريضة لطريقة وأسلوب اللعب وواجبات ومهمات اللاعبين، من خلال التدريب الأخير الذي يخوضه الفريق مساء اليوم، حيث يفتقد الفريق جهود الحارس اللبناني مهدي خليل الذي من المتوقع أن يعوضه نور بني عطية، إضافة الى غياب اللاعبين يوسف أبو جلبوش وبهاء عبد الرحمن.

ويأمل الفيصلي، في تعويض الخسارتين الماضيتين في مشواره الآسيوي أمام ناساف بهدف وحيد في عمان، وأمام الشارقة الإماراتي بالنتيجة نفسها، وحرص رئيس النادي م. نضال الحديد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على متابعة الجرعة التدريبية الأولى في قطر، وشد أزر اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل المستويات الفنية.

وعلى الرغم من الغيابات المؤثرة، يملك الجهاز الفني أوراقا فنية متنوعة، قادرة على تطبيق أفكار الجهاز الفني من الناحيتين الدفاعية والهجومية.

ويحظى الفيصلي في تدريباته بحضور جماهيري مميز من أبناء الجالية الأردنية في قطر ورابطة مشجعي الفيصلي هناك، الذين حرصوا على التواجد الدائم مع الوفد منذ وصوله للعاصمة القطرية، وأكملت الجالية الأردنية تحضيراتها لتشجيع الفريق على المدرجات.

وأبدى هايل تفاؤله باللاعبين الذين يمزجون بين الخبرة والشباب، مؤكدا أنهم قادرون على تحقيق أمنيات وطموحات الجماهير الأردنية، مضيفا في تصريح لـ"الغد" أن "الأزرق" كبير بتاريخه وإنجازاته وجماهيره في الوطن العربي، شاكرا الاستقبال الدافئ من أبناء الجالية الأردنية بقطر.

وتابع هايل: "فريق السد من أفضل الفرق العربية ويضم 10 لاعبين من المنتخب القطري الذي شارك مؤخرا في البطولة الرباعية الدولية بعمان، إضافة الى كوكبة من اللاعبين المحترفين، وهو يبحث عن تعويض خسارته الأخيرة أمام ناساف بنتيجة 1-3.

ويعقد اليوم الاجتماع الفني للمباراة بحضور مراقب وحكام اللقاء، ويعقب الاجتماع الفني، المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين.

ويتصدر ناساف الأوزبكي ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط، يليه الشارقة الإماراتي بـ4 نقاط، ثم السد بنقطة واحدة، وأخيرا الفيصلي من دون أي نقطة.

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