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انطلاق النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

10/22/2023 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - انطلقت الأحد النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك من خلال حفل الافتتاح والذي أقيم في ستاد هانغشتو الأولمبي.

ويُشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو ٢٠٢٢) أكثر من ٣ آلاف رياضي يُمثلون ٤٤ وفداً ويتنافسون في ٢٢ رياضة وتستمر المنافسات حتى يوم ٢٢ تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وحظي لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب وثروت الحجاج بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الدورة.

وكانت منتخباتنا الوطنية المشاركة في الألعاب الآسيوية البارالمبية قد وصلت إلى مدينة هانغتشو الصينية يوم الأحد الماضي وباشرت تدريباتها في الصالات الرياضية المخصصة للمنافسات.

هذا وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل ١٧ ميدالية ملونة من بينها ٥ ذهبيات و٦ فضيات و٦ برونزيات.

وافتتح الأردن مشاركته في الألعاب الآسيوية منذ النسخة الأولى والتي استضافتها مدينة هانغزو الصينية العام ٢٠١٤ ونال خلالها ٥ ميداليات من بينها ٣ ذهبيات وبرونزيتين وفي النسخة الثانية والتي استضافتها مدينة انتشون الكورية الجنوبية نال الأردن ٩ ميداليات من بينها ذهبية واحدة و٤ ميداليات فضية و٤ ميداليات برونزية وفي النسخة الأخيرة والتي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام ٢٠١٨ نالت البعثة الأردنية ٣ ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتين.


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