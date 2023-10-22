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مانشستر سيتي يستعد لتوديع فيليبس.. وتشالوباه خارج خطط بوكيتينو

10/22/2023 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
البريمير ليج






من المتوقع أن يودع مانشستر سيتي أحد لاعبيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقا لما ذكره خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، يبدو لاعب الوسط كالفن فيليبس في طريقه إلى الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي.
ووصل فيليبس إلى ملعب "الاتحاد" في العام 2022 قادما من ليدز، مستمتعا بموجة من الزخم، بعد أن عزز مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا، حيث ظهر في جميع المباريات السبع مع وصول فريق المدرب جاريث ساوثجيت إلى نهائي "يورو 2020".
وعلى الرغم من دفع سيتي 45 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب خط الوسط، تعين على فيليبس الانتظار حتى شهر أيار (مايو) ليبدأ أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي. على الرغم من التعامل مع الإصابات المتعددة، كان بيب جوارديولا مترددا مرة أخرى في إشراك فيليبس في الدوري هذا الموسم، واقتصرت مشاركاته حتى الآن على ثلاث مباريات من مقاعد البدلاء. حتى الآن، جاءت البداية الوحيدة لفيليبس للموسم الحالي مع مانشستر سيتي في كأس الرابطة، حيث تم إقصاء فريق جوارديولا على يد نيوكاسل الذي وصل إلى نهائي الموسم الماضي. وأوضح رومانو أن كلا من فيليبس ومانشستر سيتي يعتبران الرحيل في نافذة كانون الثاني (يناير) "محتملا جدا" في هذه المرحلة، في وقت تشكل فيه رغبة فيليبس في كرة قدم منتظمة أولوية للاعب.
تشالوباه يوشك على ترك تشيلسي
أفادت تقارير صحفية أمس، بأن مدافع تشيلسي تريفوه تشالوباه سيغادر النادي في كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن تم استبعاده من خطط المدرب ماوريسيو بوكيتينو.
يأتي ذلك، بعد أن رفض خريج أكاديمية تشيلسي، الانتقال إلى نوتنجهام فورست في الموعد النهائي للانتقالات في الصيف، على أمل أن تتم إعارته إلى بايرن ميونخ. ويغيب تشالوباه حاليا عن الملاعب بسبب الإصابة، ولم يظهر بعد تحت قيادة بوكيتينو. وذكرت صحيفة "ميرور"، أن تشالوباه سيصبح الضحية الأولى في كانون الثاني (يناير)، لأنه ليس جزءا من خطط بوكيتينو في تشيلسي. ويشير التقرير إلى أنه بعد تسليم المدرب الأرجنتيني "السيطرة الكاملة على مسار الانتقالات"، أصبح تشالوباه متاحا في السوق.
ويتوقع الجانبان أن يغادر تشالوباه النادي الشتاء المقبل، ويعتقد أن بايرن ميونخ يستعد لإحياء اهتمامه باللاعب الإنجليزي. وينظر إلى بيع تشالوباه على أنه مفيد لتشيلسي، الذين يدرك أن هذا سيفيد النادي لتجنب عقوبات اللعب المالي النظيف.
ماديسون سعيد بصداقته مع سون
قليلون هم من جعلوا الابتسامة تظهر على وجه سون هيونج مين، وبعد انتقال هاري كين إلى بايرن ميونيخ، قام جيمس ماديسون بهذا الدور في توتنهام. منذ انتقاله من ليستر سيتي هذا الصيف، سجل ماديسون وسون ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة فيما بينهما، وصنع ماديسون هدفي سون في التعادل 2-2 مع آرسنال. وأكد ماديسون أن يستمتع بعلاقته الصحية مع النجم الكوري الجنوبي، الذي استلم شارة القائد بعد رحيل كين.
وقال ماديسون في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "لا يتطلب الأمر الكثير لرسم البسمة على وجه سوني، لكي نكون منصفين، إنه رجل لطيف بطبيعة الحال". وأضاف: "إنه شخص تريد فقط أن تعانقه كثيرا في كل مرة تراه في الصباح، لحسن الحظ، أستطيع أن أفعل ذلك. أعلم أن الكثير من مشجعي توتنهام يرغبون في احتضانه صباحا".
وتابع: "حتى عندما كنت في ليستر، لم أكن أعرفه على الإطلاق، لكنه جاء إلي بعد المباراة وتصافحنا، وكان يعانقني ويمدحني كلاعب.. ليس عليه أن يفعل ذلك وأراه يفعل ذلك مع أشخاص آخرين. يعطي وقته للناس".
وأردف: "إنه شخص ودود وقائد رائع لأنه يقود بالقدوة. بوجوده كقائد لفريقك، لا تريد أن تخذله لأنه رجل جيد ولديه معايير عالية، ابتسامته معدية للمجموعة، لا أستطيع التحدث بدرجة كافية عن سوني. إنه قائد عظيم وصديق عظيم".
لورين: بإمكان آرسنال إحراز اللقب
أكد لورين لاعب آرسنال السابق، أن بإمكان تشكيلة الفريق الحالي بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان لورين عضوا في "الفريق لا يقهر"، والذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم 2003-2004، دون أن يمنى بهزيمة واحدة.
وقال لورين في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "كان هناك الكثير من الفرق الجيدة في آرسنال، لكن فريق أرتيتا هو الفريق الذي يتمتع بأكبر فرصة للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. كنا قريبين العام الماضي، وهذا العام أعتقد أننا نستطيع القيام بذلك".
وأبدى لورين إعجابه بالمدرب، وروح الفريق وتكاتفه، وقوة مقاعد البدلاء، حيث يرى الموهبة في مركز، لكنه أشار أيضا إلى عقلية الفوز التي تأتي في جزء كبير منها من القائد الشاب مارتن أوديجارد. وأضاف: "من المهم جدا أن تكون قادرا على التحكم في المواقف على المستوى العاطفي. هناك فرق تعرف كيفية القيام بذلك. تسجل هدفا في مرمى ريال مدريد أو برشلونة، ثم يردون عليك لأنهم يعرفون كيفية التحكم في تلك المواقف". وتابع: "أنت بحاجة إلى قائد يعرف كيفية التعامل مع هذا النوع من المواقف، وما يلفت النظر في مارتن أوديجارد ليس فقط أنه يستطيع القيام بذلك، بل أنه يبلغ من العمر 24 عاما فقط. أرتيتا لن يمنح شارة القيادة لأي شخص، لقد أعطاها له لأنه ينقل ما كان سيفعله المدرب لو كان على أرض الملعب".
نيفيل: رايا يشعر بسخونة الموقف
يعتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن الضغط بدأ يصل إلى دافيد رايا، حارس آرسنال الجديد، مؤكدا أن يرتكب "أخطاء" بشكل متزايد لأنه يشعر بسخونة الأجواء.
وعانى رايا في مباراة آرسنال الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد لنس، وتعرضت ثقته لضربة أخرى عندما تلقى هدفا ساذجا أحرزه ميخايلو مودريك في تعادل أرسنال 2-2 مع تشيلسي أول من أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشعر نيفيل أن مستوى التدقيق على رايا، منذ حصوله على المركز الأساسي في آرسنال من آرون رامسديل، بدأ يؤثر على الحارس الإسباني.
وقال نيفيل لشبكة "سكاي سبورتس": "بدأ دافيد رايا مسيرته مع أرسنال بشكل جيد، ولكن بعد ذلك قدم مباراة سيئة في دوري أبطال أوروبا (أمام لنس) تلاه الشوط الأول ضد مانشستر سيتي". وأضاف: "والآن، هذه المباراة. الجو يزداد سخونة بالنسبة له. لديه تلك النظرة على وجهه وكأنه يطلب المساعدة، إنه أصعب موقف وبالتأكيد عندما تكون في أحد أكبر الأندية في الدوري، فأنت تحت قدر كبير من التدقيق، خاصة إذا كنت حارس مرمى".
وتابع: "لقد صنع ميكيل أرتيتا ذلك، فلنكن واضحين فيما يتعلق بوضع رامسديل ورايا. إنه أمر غير عادي لكنه يقول أنه يمكن أن ينجح، لم أصدق أبدا أن ذلك ممكن، وأعتقد أننا نرى أمام أعيننا التحديات الموجودة الآن سيكون هناك ضغط، رامسديل لم يرتكب الكثير من الأخطاء في بداية الموسم، وقد بدأ رايا الآن في ارتكاب الأخطاء". ولم يخف رامسديل إحباطه بسبب خسارته موقعه الأساسي، وهو يخشى على موقعه في تشكيلة انجلترا خلال كأس أوروبا 2024. وأردف نيفيل: "لقد تفاجأنا جميعا عندما تم استبعاد آرون رامسديل من المباراة قبل شهر أو نحو ذلك، كنا نظن أن الأمر قد يطول إلى مباراتين، ولكن يبدو الآن أن دافيد رايا هو رقم 1". وواصل: "أشعر أن هناك مشكلة تختمر هنا، حيث سيبدأ رامسديل في طرق الباب قائلا.. أربد اللعب مرة أخرى، وإذا لم يحصل ذلك، فسوف يطلب الرحيل".
بوكيتينو: هدف مودريك مقصود
أوضح مدرب تشيلسي ماريسيو بوكيتينو، أنه فخور من لاعبي فريقه، رغم إهدار الفوز على آرسنال (2-2) مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدور.وكان تشيلسي في طرقه لتحقيق فوز مثير، عندما تقدم بهدفين نظيفين، لكن آرسنال استعاد رباطة جأشه في ربع الساعة الأخير، ليسجل هدفين.
وقال بوكيتينو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "خسرنا نقطتين. نشعر بخيبة أمل لكن لا يمكنك تغيير التحليل والحكم على المباراة. لقد كنا تنافسيين للغاية أمام فريق جيد جدا نافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي".
وأضاف: "نحن فريق شاب وأعتقد أن الطريقة التي تنافسنا بها هي أمر يدعو للفخر، ولكننا نشعر بخيبة أمل لأنه بعد 77 دقيقة عندما استقبلنا الهدف الأول أعتقد أننا كنا أفضل. كانت المباراة تحت السيطرة وكنا نلعب بشكل جيد".
وتابع: "لكن عندما تستقبل شباكك هناك مخاطرة. نعم، نشعر بخيبة أمل ولكن علينا أن نتعامل مع أشياء إيجابية. أريد أن أرى لاعبي فريقي حزينين لأنهم فقدوا نقطتين. نحن في اتجاه جيد. من المهم أن نظهر للناس أنه يمكننا المنافسة على هذا المستوى".
وعن الهدف الثاني الذي أحرزه ميخايلو مودريك، قال بوكيتينو: "نعم (كان يعني ذلك). لأكون صادقا، لقد حاول. هذا لا يعني أنه وحده يستحق الثناء ولكنه كان يعرف موقع الحارس وأنه كان من الممكن التسجيل من هذا المركز. كان بحاجة إلى هدفه الأول في ستامفورد بريدج. ما يزال بحاجة إلى التحسن ولكن بهذا الهدف أعتقد أنه سيكون أكثر ثقة في المستقبل".
وأشاد بوكيتينو بلاعبه كول بالمر قائلا: "إنه لاعب لا يصدق. إنه صغير جدا ولكنه منفتح جدا للتعلم. لقد أظهر أن شخصيته قوية".
كلوب يشيد بصلاح
أشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب بنجمه محمد صلاح، بعد ثنائية الدولي المصري التي منحت الريدز الفوز في ديربي ميرسيسايد على إيفرتون 2-0 أول من أمس.
وضمنت ثنائية صلاح في الشوط الثاني فوز ليفربول ملعب أنفيلد، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما الهدف رقم 200 في الدوري خلال مسيرته. في الهدف الأول، بقي صلاح هادئا ليسجل ركلة جزاء، بعد أن لمس مدافع إيفرتون مايكل كين عرضية لويس دياز بيده، ثم في الوقت المحتسب بدل الضائع، استغل اللاعب المصري تمريرة داروين نونيز ليحقق النقاط الثلاث بطريقة حاسمة.
ولدى صلاح الآن ثمانية أهداف في جميع المسابقات لليفربول هذا الموسم، وفي حديثه في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، أشاد كلوب بلاعبه المصري. وقال كلوب: "انظر، أكثر ما أحبه في مو هو... حسنا، ربما أحب الأرقام في الغالب (مازحا)". وأضاف: "لكنني أعتقد أن محمد صلاح لعب لنا عددا لا يصدق من المباريات الرائعة. اليوم لم تكن أفضل مبارياته ولكن (ما يزال) ينفذ الضربات الحاسمة من ركلة الجزاء ثم يبقى في الموقف، ربما تكون هذه هي أهم مميزاته، وأنا أحب ذلك".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى شخص يمكنه تمرير الكرة فوق خط المرمى، وقد فعل ذلك مرة أخرى. لا يمكنني احترام هذه الحقيقة أكثر من ذلك".
"إنه أمر رائع للغاية، والأرقام جنونية. لن يتوقف أبدا، هذه هي طبيعته وهذا رائع حقا بالنسبة لنا". من جهته، أكد قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، أن الفوز الذي حققه فريقه على إيفرتون، جاء نتيجة قدرة الفريق على مجابهة طريقة لعب الخصم.
ولعب إيفرتون ناقص الصفوف منذ الدقيقة 37، لحصول آشلي يونج على البطاقة الصفراء الثانية، وتعذب ليفربول رغم سيطرته، لتحقيق الفوز عبر هدفين من نجمه المصري محمد صلاح. وقال فان دايك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "في رأيي، جاء العمل الشاق من خلال القتال الذي قدمه إيفرتون. لقد حاولوا مواجهتنا بالكرات الطويلة والكرات الثابتة، لكننا كنا مستعدين للغاية لذلك".
وأضاف: "كانت الرسالة هي التحلي بالصبر واللعب بسرعة من جانب إلى آخر. لقد أجروا التغيير بين الشوطين ليلعبوا بخمسة لاعبين في الدفاع وكان علينا أن نتحلى بالصبر أكثر".
وتابع: "من الصعب مواجهة فرق تلعب بعشرة لاعبين. لقد كنا على الجانب الآخر وقمنا بعمل جيد. كانت عقليتنا تتركز على أنهم ما يزالوا يلعبون بـ 11 لاعبا، لأن الأمر ذهني قليلا عندما يكون لديك لاعب إضافي، كنا نفعل ذلك (بسرعة) لعدة مواسم، إنها قوة كبيرة مع الوتيرة. الهدف الثاني بالذات شيء نستمتع به ويجب أن نستمر فيه". وفي تصريحات أخرى لشبكة "تي ان تي سبورتس"، عقب فان دايك على تألق صلاح بقوله: "هذا ما يفعله اللاعبون العظماء، في هذا الموسم أو قبل نهاية الموسم الماضي، أهدر عددا قليلا من ركلات الجزاء، لكن أن يتقدم ويقدم المطلوب هو ما نحتاجه، نأمل في أن نبني على هذا الآن".
وأردف: "الاستمرارية هو أصعب شيء في كرة القدم، أن تفعل ذلك في كل مباراة أمر صعب، ميكولينكو (لاعب إيفرتون) قام بعمل جيد لكن صلاح رفع مستواه، نحن مسرورون للغاية منه". -(وكالات)

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