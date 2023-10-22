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شكوى شرارة تصل فيفا رسميا ومطالبة بتعويض ضخم.. شبكيتان لمدرب الفيصلي نمر

10/22/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
رسميا.. "شرارة" يشتكي الترجي في "فيفا" للمطالبة بتعويض ضخم
 بشكل رسمي، تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الشكوى التي تقدم بها اللاعب الأردني محمد أبو زريق "شرارة"، ضد نادي الترجي التونسي، لمطالبته بتعويض مالي ضخم.
ووصلت شكوى شرارة ضد الترجي إلى فيفا يوم الجمعة الماضي؛ حيث تتضمن إشارات ودلائل تدين تعامل الترجي مع شرارة خلال فترة احترافه في الفريق، وتشير أيضا إلى تجاوزات من النادي التونسي بحق اللاعب.
وأكد المحامي عماد حناينة، في رده على استفسارات "الغد"، وصول الشكوى إلى الاتحاد الدولي يوم الجمعة الماضي، لافتا إلى أن الشكوى تتضمن العديد من المطالب، رافضا الإفصاح عن قيمة التعويض المالي الذي يطالب به اللاعب.
وبين الحناينة المتخصص في مثل هذه القضايا الدولية الصعبة، أن شرارة بات لاعبا حرا، بعد أن فسخ عقده مع الترجي، لافتا إلى أن هناك أيضا مطالبات مالية للاعب نظير هذا الفسخ، ونظير تعامل الترجي مع اللاعب بشكل لا يتماشى مع تعليمات الاحتراف. معلومات "الغد"، تفيد بأن شرارة طالب بتعويض مالي كبير وضخم، كما تفيد أيضا بأن 3 أندية كبيرة في الأردن عرضت ضم اللاعب، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات.
شبكيتان لمدرب الفيصلي نمر
 خضع المدير الفني لفرق الفئات العمرية في النادي الفيصلي لكرة القدم خالد نمر، أمس، لعملية زراعة شبكيتين، بعد تعرضه لأزمة قلبية خفيفة.
وعانى نمر، قبل يومين، من التعب خلال التدريب؛ حيث نقل إلى المستشفى الذي أخضعه لفحوصات طبية، كشفت عن معاناته من شريان رئيسي مغلق، ليتم معالجته بزراعة شبكيتين.
وغادر نمر المستشفى، أمس، وهو يتمتع بحالة صحية جيدة، طمأنت أحباءه وأصدقاءه.
بهاء عبد الرحمن ينتظر اختبار الأربعاء
 ينتظر نجم الكرة الأردنية والنادي الفيصلي لكرة القدم بهاء عبد الرحمن، الفحص الطبي (فحص الجهد) المقرر بعد غد، لحسم موضوع استمراره في الملاعب كمدرب، أو حتى ممارسة الرياضة ولو بشكل خفيف.
وخضع بهاء، خلال الأسبوعين الماضيين، لفحوصات طبية وعملية قسطرة، لمعالجة التسارع في نبضات القلب، بانتظار فحص الجهد المقبل، الذي سيحسم بهاء على إثره مسألة استمراره في الملاعب؛ حيث ترجح المؤشرات إعلان اعتزال كرة القدم، والتوجه للتدريبات، بانتظار النتيجة الطبية.
وتعافى بهاء في الأيام الأخيرة بشكل لافت؛ حيث انتظمت نبضات القلب عنده، بعد تناوله للأدوية المخصصة لهذه المشكلة، في مؤشرات إيجابية على استقرار وضعه الصحي وعودته لممارسة أنشطته الاعتيادية، ولكن بعيدا عن المباريات، ما يعني إعلان الاعتزال.
ارتفاع شعبية أبو طعيمة في معان
 ارتفعت شعبية المدير الفني لفريق معان لكرة القدم أمجد أبو طعيمة، بين اللاعبين والإدارة وجمهور النادي، وفقا لما يتداوله المعنيون.
وجاء هذا الارتفاع في شعبية المدرب، في ظل تعامله الراقي والمهني مع اللاعبين، إلى جانب فكره الفني المتميز الذي أسهم في تحسن أداء الفريق في المباريات، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق ماليا ولوجيستيا من خلال شح الملاعب.
وتفيد المعلومات الواردة من فريق معان، بأن هناك رضا عن المدرب لما أحدثه من تحسن ملحوظ في أداء الفريق، ناهيك عن علاقته المميزة مع اللاعبين، بانتظار أن تستمر هذه الحالة الإيجابية في معان، في حال تمكن النادي من التخلص من تهديد شح الموارد المالية.
جبرين تسجل في الدوري السعودي
 أسهمت لاعبة المنتخب النسوي لكرة القدم شهيناز جبرين، في تعادل فريقها الاتحاد مع فرق القادسية بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم.
وسجلت جبرين الهدف الأول لفريقها في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، علما أن جبرين حصلت على بطاقة صفراء في المباراة، نتيجة عصبيتها واحتجاجها على حكمة المباراة.
كواليس النجوم
 . مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، تواصل مع أحد المحامين المعروفين، للاستفسار عن آلية تقديم شكوى ضد النادي.. المحامي أرشد المدرب على الإجراء الصحيح، بانتظار الخطوة التالية للمدرب الذي يناور مع الإدارة بشأن تقديم شكوى أو منحه المستحقات.
. لاعبون في أندية المحترفين، كشفوا عن تمنيات بتأجيل منافسات دوري المحترفين الأسبوع المقبل، إذا ما استمر العدوان على غزة بهذه الهمجية.. أحد اللاعبين أكد أن الحالة النفسية لا تتيح لهم اللعب وهم يشاهدون صور الدمار والإجرام الصهيوني في غزة وشعبها، متمنين السلامة والنصر للأشقاء في غزة.
. الوسط الرياضي المحلي، كشف عن متابعته للسياسة في الفترة الحالية وبشكل كبير ومفصل.. نجوم الرياضة الأردنية تحدثوا بفخر عن كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في المؤتمر الدولي الذي عقد أول من أمس في القاهرة، مؤكدين أن جلالته تحدث بما يجول في خاطر شعبه والأحرار من الأمة العربية، نصرة للقضية الفلسطينية.. كلمة جلالته وصل صداها إلى الشعوب والحكومات الغربية، من خلال نقل ما يجري من ممارسات قمعية ضد الأهل في غزة، الأمر الذي يهدد بالانفجار.. الخلاصة أن الرياضيين كانوا سعداء بقوة مليكهم ودفاعه القوي عن حقوق الشعب الفلسطيني.
. توقعات بتأجيل بطولة غرب آسيا للناشئات لكرة القدم، المقررة في عمان مطلع الشهر المقبل... البطولة كان يفترض أن تقام في لبنان قبل أن يتم نقلها إلى الأردن.




لاعبة فريق اتحاد جدة السعودي شهناز جبرين - (من المصدر)

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