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أبو جامع وعليمات يخوضان لقاءات الطاولة البارالمبية في الأسياد اليوم

10/22/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يلتقي اليوم لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة، أسامة أبو جامع، مع اللاعب الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان في ختام مبارياته بدور المجموعات ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح "أبو جامع" أمس، في تحقيق الفوز على اللاعب السوري جبر هندي بنتيجة 3-0 بواقع 11-3 و11-7 و11-4، وذلك ضمن المجموعة الخامسة للفئة الثالثة، والتي تضم كلا من: الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان.
وتفتتح لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة، فاتن عليمات، اليوم مشاركتها في دورة الألعاب، حيث ستلعب أمام اللاعبة التايلاندية جايون ويجيترا ضمن مباريات المجموعة الثالثة.
يذكر أن رياضة كرة الطاولة كانت، حققت 5 ميداليات من بينها فضيتان و3 برونزيات في النسخ الثلاث الماضية من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، حيث نال أسامة أبو جامع فضية نسخة إنتشون العام 2014، وحققت اللاعبة ختام أبو عوض فضية نسخة جاكارتا العام 2018، وتحققت الميداليات البرونزية الثلاث في نسخة الغام 2014، عبر مها البرغوثي وختام أبو عوض وفريق السيدات المكون من اللاعبات ختام أبو عوض وفاطمة العزام وفاتن عليمات.

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