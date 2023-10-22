Sunday, 22 October 2023 10:10 GMT

نقل مباريات ملعب البترا بدوري المحترفين والدرجة الأولى

10/22/2023 2:26:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر اتحاد كرة القدم، نقل المباريات المقررة على ملعب البترا، خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن دوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى، للموسم 2023-2024، بسبب أعمال الصيانة الطارئة.
وحسب التعديل، يلتقي سحاب مع الرمثا ضمن الأسبوع السادس من دوري المحترفين عند الخامسة مساء الخميس المقبل، على ملعب السلط.
ويواجه شباب الأردن نظيره شباب العقبة، عند الخامسة مساء الخميس الموافق 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على ملعب السلط، على أن يقام لقاء سحاب ومغير السرحان بالتوقيت ذاته مساء الجمعة على الملعب ذاته، ضمن الأسبوع السابع من الدوري الأردني للمحترفين.
في المقابل، يقام لقاء عمان FC مع البقعة عند الخامسة مساء الأحد المقبل، على ستاد الأمير محمد، فيما يلتقي الجزيرة مع الهاشمية بالتوقيت ذاته مساء الاثنين على الملعب ذاته، ضمن الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.

MENAFN22102023000072011014ID1107283555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث